Stade Rennais Mercato : Brest donne sa réponse pour Ajorque, Pinault prend les choses en main pour Terrier !

Le Stade Rennais s’active pour renforcer son attaque et travaille sur les pistes Ludovic Ajorque et Martin Terrier, deux dossiers qui ont connu de nouvelles avancées.

Breel Embolo parti à Atlanta United, le Stade Rennais devrait le remplacer et recruter un nouvel avant-centre d’ici la fin du mercato estival. Les dirigeants rennais cibleraient notamment l’attaquant du Stade Brestois Ludovic Ajorque, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat.

Brest ferme la porte pour Ajorque

Révélée par Brest On Air, la piste Ludovic Ajorque a été confirmée par le compte X @jonathan35001. L’insider du club Rouge et Noir en dit plus sur ce dossier, révélant que le Stade Brestois ne souhaiterait pas vendre l’ancien joueur du RC Strasbourg cet été. « Brest pas vendeur à l’instant T, offre de prolongation sur la table, mais discussion intensive depuis plusieurs jours. »

Pinault prend en main le dossier Terrier

Le compte X @jonathan35001 a, par ailleurs, précisé que le dossier Ludovic Ajorque serait indépendant de celui de Martin Terrier, qui pourrait faire son retour à Rennes en provenance du Bayer Leverkusen sous la forme d’un prêt. Les discussions seraient toujours en cours entre les deux clubs dans un dossier directement piloté par le propriétaire rennais (François Pinault). Un désaccord subsisterait toutefois sur la formule de l’opération : le Bayer Leverkusen souhaiterait inclure une option d’achat, tandis que Rennes privilégierait un prêt sec, notamment en raison des contraintes liées à sa masse salariale. Le LOSC et son président Olivier Létang représenteraient également une concurrence dans ce dossier.