ASSE : Yann M’Vila s’offre un nouveau défi inattendu à 36 ans

Libre après son départ de Caen, Yann M’Vila n’en a pas terminé avec le football. L’ancien milieu de terrain de l’ASSE s’est engagé dans un projet ambitieux loin des grands championnats européens.

M’Vila rejoint la quatrième division italienne

À 36 ans, Yann M’Vila va découvrir un nouveau pays. Selon En Vert et Contre Tous, l’ancien Stéphanois s’est engagé avec la Sanremese, pensionnaire de quatrième division italienne. Il a signé un contrat de trois ans.

Le club est présidé par Christian Karembeu, champion du monde 1998 et détenteur de 37,5 % de ses parts. Après l’échec de l’objectif de remontée poursuivi avec Caen, M’Vila donne ainsi une suite originale à sa riche carrière.

Un projet ambitieux pour finir sa carrière

Au moment de sa signature, le milieu de terrain a expliqué avoir été convaincu par le discours de ses nouveaux dirigeants : « Dès mes premiers échanges avec le club, j’ai ressenti la forte ambition et la passion qui animent ce projet. Je suis ici pour apporter mon expérience, mon engagement et ma soif de victoire, afin d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble. »

Mercato, officiel : Ayoub Akabou quitte le Stade Rennais pour Ceuta. — @S_R_Online https://twitter.com/S_R_Online/status/2092626037888651392

Un passage marquant chez les Verts

Arrivé dans le Forez en 2018, Yann M’Vila a disputé 91 rencontres avec l’ASSE et participé à l’Europa League. Il avait quitté les Verts en 2020 pour rejoindre l’Olympiakos.

Formé au Stade Rennais, l’ancien international français a également porté les couleurs de West Bromwich Albion avant de revenir en France à Caen. Son expérience doit désormais servir la Sanremese, avec laquelle il s’est engagé sur la durée.