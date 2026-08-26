À LA UNE DU 26 AOûT 2026
[20:23]OM : une nouvelle piste à 3,8 M€ bouscule le mercato offensif
[20:03]ASSE : Tardieu prévient déjà les Verts avant son retour dans le Chaudron
[18:43]FC Nantes : Naples pose 16 M€, les Canaris bloquent tout !
[18:23]ASSE : le départ attendu rapporte déjà 300 000 € aux Verts
[18:04]OM : Sunderland dégaine 30 M€, Marseille réclame beaucoup plus !
[17:41]ASSE : Yann M’Vila s’offre un nouveau défi inattendu à 36 ans
[17:21]RC Lens : Sangaré en met déjà plein la vue à Brentford !
[17:01]OM : Toko Ekambi attend son heure dans un mercato sous contrainte
[17:00]ASSE : coup dur pour les Verts avant Dijon
[16:41]Real Madrid, FC Barcelone : Manchester United prépare une double offensive à 80 M€ !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Yann M’Vila s’offre un nouveau défi inattendu à 36 ans

Par Louis Chrestian - 26 Août 2026, 17:41
ASSE : Yann M’Vila s’offre un nouveau défi inattendu à 36 ans

Libre après son départ de Caen, Yann M’Vila n’en a pas terminé avec le football. L’ancien milieu de terrain de l’ASSE s’est engagé dans un projet ambitieux loin des grands championnats européens.

M’Vila rejoint la quatrième division italienne

À 36 ans, Yann M’Vila va découvrir un nouveau pays. Selon En Vert et Contre Tous, l’ancien Stéphanois s’est engagé avec la Sanremese, pensionnaire de quatrième division italienne. Il a signé un contrat de trois ans.

Le club est présidé par Christian Karembeu, champion du monde 1998 et détenteur de 37,5 % de ses parts. Après l’échec de l’objectif de remontée poursuivi avec Caen, M’Vila donne ainsi une suite originale à sa riche carrière.

Un projet ambitieux pour finir sa carrière

Au moment de sa signature, le milieu de terrain a expliqué avoir été convaincu par le discours de ses nouveaux dirigeants : « Dès mes premiers échanges avec le club, j’ai ressenti la forte ambition et la passion qui animent ce projet. Je suis ici pour apporter mon expérience, mon engagement et ma soif de victoire, afin d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble. »

Un passage marquant chez les Verts

Arrivé dans le Forez en 2018, Yann M’Vila a disputé 91 rencontres avec l’ASSE et participé à l’Europa League. Il avait quitté les Verts en 2020 pour rejoindre l’Olympiakos.

Formé au Stade Rennais, l’ancien international français a également porté les couleurs de West Bromwich Albion avant de revenir en France à Caen. Son expérience doit désormais servir la Sanremese, avec laquelle il s’est engagé sur la durée.

ASSEStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : ASSE, Stade Rennais