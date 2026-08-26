RC Lens : Strasbourg lâche 6 M€ avant de défier les Sang et Or !

À quelques jours de recevoir le RC Lens, Strasbourg poursuit son mercato avec l’arrivée d’un jeune milieu offensif anglais. Le club alsacien aurait déboursé 6 millions d’euros pour attirer ce joueur de Chelsea.

Kellyman rejoint Strasbourg jusqu’en 2031

Battu lourdement à Marseille (4-0) lors de la première journée de Ligue 1, le RC Strasbourg n’avait pas encore terminé son recrutement. Avant la réception du RC Lens, programmée samedi à 17h15, le club alsacien accueille Omari Kellyman.

Selon les informations de Lensois.com, le milieu offensif de 20 ans arrive en provenance de Chelsea et s’est engagé jusqu’en juin 2031. L’opération réalisée entre les deux clubs de l’écosystème BlueCo s’élèverait à 6 millions d’euros.

Une saison pleine en troisième division anglaise

International anglais U19, Kellyman est formé à Derby County, sa ville natale, avant de poursuivre son apprentissage à Aston Villa. Il y effectue ses débuts professionnels à seulement 17 ans, puis rejoint Chelsea en 2024. Avec les Blues, il évolue toutefois uniquement au sein du groupe U21.

Prêté à Cardiff City la saison dernière, le jeune Anglais s’est aguerri en League One, la troisième division anglaise. Il y a disputé 42 rencontres, inscrit 11 buts et délivré 2 passes décisives. Des chiffres qui en font un élément prometteur pour le secteur offensif strasbourgeois.

L’ancien Lensois Mamadou Sangaré régale déjà Brentford. La recrue record des Bees a encore délivré une passe décisive face à Birmingham. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2092507334819844511

Un renfort immédiatement disponible contre Lens

Kellyman a déjà participé à l’entraînement collectif avec ses nouveaux partenaires ce mercredi. Son arrivée offre donc une solution supplémentaire au Racing pour tenter de réagir après la claque reçue au Vélodrome.

Le RC Lens devra ainsi se préparer à affronter une équipe alsacienne renforcée et revancharde. Les Sang et Or, dont deux éléments ont récemment été récompensés, connaissent désormais un peu mieux le nouveau visage qui pourrait se dresser sur leur route à la Meinau.