À LA UNE DU 26 AOûT 2026
[17:21]RC Lens : Sangaré en met déjà plein la vue à Brentford !
[17:01]OM : Toko Ekambi attend son heure dans un mercato sous contrainte
[17:00]ASSE : coup dur pour les Verts avant Dijon
[16:41]Real Madrid, FC Barcelone : Manchester United prépare une double offensive à 80 M€ !
[16:30]ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Ian Cathro
[16:22]RC Lens : Strasbourg lâche 6 M€ avant de défier les Sang et Or !
[16:00]FC Nantes : Poirier s’est déjà mis les supporters des Canaris dans la poche
[15:40]ASSE Mercato : Ekwah vers l’AJ Auxerre… grâce à deux anciens Verts !
[15:30]Pronostic FC Barcelone – Athletic Bilbao : le Barça va-t-il encore dérouler ?
[15:20]FC Barcelone Mercato : après le 9, gros micmac au poste de gardien ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Strasbourg lâche 6 M€ avant de défier les Sang et Or !

Par Wladimir DELCROS - 26 Août 2026, 16:22
RC Lens : Strasbourg lâche 6 M€ avant de défier les Sang et Or !

À quelques jours de recevoir le RC Lens, Strasbourg poursuit son mercato avec l’arrivée d’un jeune milieu offensif anglais. Le club alsacien aurait déboursé 6 millions d’euros pour attirer ce joueur de Chelsea.

Kellyman rejoint Strasbourg jusqu’en 2031

Battu lourdement à Marseille (4-0) lors de la première journée de Ligue 1, le RC Strasbourg n’avait pas encore terminé son recrutement. Avant la réception du RC Lens, programmée samedi à 17h15, le club alsacien accueille Omari Kellyman.

Selon les informations de Lensois.com, le milieu offensif de 20 ans arrive en provenance de Chelsea et s’est engagé jusqu’en juin 2031. L’opération réalisée entre les deux clubs de l’écosystème BlueCo s’élèverait à 6 millions d’euros.

Une saison pleine en troisième division anglaise

International anglais U19, Kellyman est formé à Derby County, sa ville natale, avant de poursuivre son apprentissage à Aston Villa. Il y effectue ses débuts professionnels à seulement 17 ans, puis rejoint Chelsea en 2024. Avec les Blues, il évolue toutefois uniquement au sein du groupe U21.

Prêté à Cardiff City la saison dernière, le jeune Anglais s’est aguerri en League One, la troisième division anglaise. Il y a disputé 42 rencontres, inscrit 11 buts et délivré 2 passes décisives. Des chiffres qui en font un élément prometteur pour le secteur offensif strasbourgeois.

Un renfort immédiatement disponible contre Lens

Kellyman a déjà participé à l’entraînement collectif avec ses nouveaux partenaires ce mercredi. Son arrivée offre donc une solution supplémentaire au Racing pour tenter de réagir après la claque reçue au Vélodrome.

Le RC Lens devra ainsi se préparer à affronter une équipe alsacienne renforcée et revancharde. Les Sang et Or, dont deux éléments ont récemment été récompensés, connaissent désormais un peu mieux le nouveau visage qui pourrait se dresser sur leur route à la Meinau.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot