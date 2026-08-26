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RC Lens Mercato : coup de théâtre pour Fofana, deux départs s’accélèrent ! 

Par Bastien Aubert - 26 Août 2026, 09:00
Rayan Fofana (RC Lens)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Annoncé proche d’Angers, Rayan Fofana s’éloigne de l’Anjou mais deux départs seront bientôt bouclés dans les rangs du RC Lens.

Le mercato lensois connaît un nouveau rebondissement. Après un début de saison réussi sur le terrain, les dirigeants du RC Lens continuent de travailler sur plusieurs mouvements dans le sens des départs.

Fofana s’éloigne d’Angers

Rayan Fofana était récemment annoncé comme une piste possible pour Angers. Le jeune attaquant du RC Lens serait d’ailleurs favorable à l’idée de partir en prêt afin d’obtenir davantage de temps de jeu cette saison. Mais selon Mohamed Toubache-Ter, aucun échange concret n’aurait actuellement lieu entre Lens et Angers. 

« À ce stade, aucune discussion Lens/Angers pour Rayan Fofana. Pas le besoin pour Angers, à ce stade », a indiqué le spécialiste sur X. Le dossier pourrait donc rapidement prendre une autre direction. Si l’avenir de Fofana reste incertain, deux autres joueurs pourraient en revanche quitter le RC Lens prochainement. 

Celik et Chávez sur le départ du RC Lens ? 

Foot Mercato affirme ainsi que Nidal Čelik pourrait faire ses valises. Le défenseur ne serait donc plus forcément destiné à poursuivre la saison dans l’effectif du RC Lens. Jhoanner Chávez serait lui aussi concerné par un possible départ. Le latéral équatorien pourrait ainsi suivre le même chemin que Čelik dans cette dernière ligne droite du mercato. 

Ces deux mouvements permettraient au RC Lens de poursuivre le réajustement de son effectif. Ils pourraient également libérer de la place et offrir davantage de marge de manœuvre aux dirigeants artésiens pour les derniers dossiers du marché. Le RC Lens n’a donc pas terminé son mercato et pourrait encore vivre plusieurs mouvements dans les prochains jours.

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