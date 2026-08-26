La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon nos informations, Grégory Poirier attend une troisième recrue au FC Nantes après Balthazar Pierret et Dylan Durivaux.

Le mercato du FC Nantes pourrait encore s’accélérer dans les prochaines heures. Après une entame de saison particulièrement compliquée, les dirigeants nantais veulent désormais donner à Grégory Poirier les moyens de relancer son équipe.

Poirier a déjà ciblé ses deux premières recrues

Arrivé récemment pour succéder à Michel Der Zakarian, Grégory Poirier connaît parfaitement certains de ses anciens joueurs. Selon Foot Mercato, le technicien nantais a notamment poussé pour les arrivées de Balthazar Pierret et Dylan Durivaux, qu’il a déjà dirigés au Red Star. Deux renforts qui correspondent donc aux souhaits du nouvel entraîneur et à sa volonté de reconstruire rapidement un groupe capable de retrouver de la confiance. Mais Poirier ne souhaiterait visiblement pas s’arrêter là.

Selon nos informations, Grégory Poirier attend également une troisième arrivée au FC Nantes. Et le nom de Timothé Nkada revient avec insistance. Le dossier de l’ancien attaquant du Stade Rennais, aujourd’hui au Standard de Liège, avait pourtant été mis de côté ces derniers temps. L’urgence de la situation nantaise et le départ imminent de Mostafa Mohamed (Turquie ?) aurait poussé le club à rouvrir cette piste.

Nkada attendu à Nantes pour négocier

Toujours d’après nos informations, Timothé Nkada pourrait se déplacer à Nantes dans les prochaines heures afin de négocier une éventuelle arrivée chez les Canaris. Une nouvelle étape importante dans un dossier qui semblait pourtant refermé. Formé au Stade Rennais, l’attaquant avait réalisé une saison remarquée avec Rodez en Ligue 2 avant de rejoindre le Standard de Liège.

Son expérience du championnat français pourrait constituer un argument intéressant pour Nantes, qui cherche désormais des solutions rapidement. Le nouvel entraîneur du FC Nantes ne cache donc pas ses besoins, notamment en attaque mais aussi au poste de latéral gauche. Après Pierret et Durivaux, l’arrivée éventuelle de Nkada permettrait d’apporter une nouvelle solution offensive à un groupe qui manque actuellement de confiance. La fin du mercato s’annonce ainsi particulièrement mouvementée sur les bords de l’Erdre.