PSG : Dembélé écarté par Luis Enrique, la vraie raison a fuité !

Mis au repos forcé par Luis Enrique, Ousmane Dembélé (29 ans) aurait-il quelque chose à se reprocher dans les rangs du PSG ?

Le PSG a annoncé mercredi soir qu’Ousmane Dembélé bénéficierait de quelques jours de repos, en accord avec Luis Enrique et la direction sportive. Le Ballon d’Or reprendra l’entraînement lundi avec le reste du groupe.

Dembélé va manquer Lille

Titulaire contre Rennes dimanche dernier, Ousmane Dembélé avait été remplacé à la mi-temps alors que le PSG était mené 2-0. Ferran Torres avait pris sa place et s’était immédiatement illustré avec un doublé permettant aux Parisiens de revenir dans la rencontre. Dembélé avait également disputé des minutes lors du Trophée des champions contre Lens et de la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa. Son début de saison a donc été particulièrement chargé.

Selon l’insider Djamel, Luis Enrique trouvait simplement son attaquant un peu juste physiquement. Le technicien espagnol aurait alors proposé à Dembélé de prendre quelques jours de repos afin de revenir pleinement opérationnel. Le joueur aurait expliqué avoir écourté ses vacances pour préparer spécifiquement la Supercoupe d’Europe, après avoir été déçu de n’avoir disputé qu’une mi-temps lors du Trophée des champions. Luis Enrique, qui n’avait pas connaissance de cet effort supplémentaire, aurait donc préféré éviter de tirer davantage sur la corde.

Aucune tension entre les deux hommes ?

Cette mise au repos ne serait donc pas une sanction. Bien au contraire, Dembélé aurait accepté la décision avec plaisir, conscient de la nécessité de récupérer après une période particulièrement intense. Luis Enrique souhaiterait d’ailleurs pouvoir reproduire ce type de gestion avec d’autres joueurs au cours de la saison. L’objectif est clair : préserver son groupe pour tenter de réaliser une nouvelle grande saison tout en maintenant l’ensemble de l’effectif pleinement impliqué.

Cette décision illustre surtout la méthode de Luis Enrique. Le technicien espagnol entend disposer de joueurs à 100 % sur la durée et éviter les pépins physiques liés à l’enchaînement des rencontres. Dembélé devrait donc retrouver ses partenaires lundi, sans qu’aucune tension particulière ne soit à signaler. Le PSG devra désormais faire sans son Ballon d’Or pour lancer sa deuxième journée de Ligue 1, mais cette absence semble davantage relever de la gestion que d’une véritable mise à l’écart.