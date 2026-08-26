OM, RC Lens : un espoir marseillais affole déjà le mercato

Antoine Valero, jeune attaquant de l’OM, suscite les convoitises à quelques jours de la clôture du mercato. Le RC Lens, le Betis Séville et Troyes suivent le joueur de 18 ans, auquel Marseille aurait proposé un premier contrat professionnel.

Valero suivi en France et en Espagne

Alors que l’OM doit encore régler plusieurs dossiers d’ici au 1er septembre, la situation d’Antoine Valero retient désormais l’attention. Selon les informations de L’Équipe, le Betis Séville apprécie particulièrement le profil de l’attaquant marseillais et a déjà pris des renseignements.

Le club andalou envisagerait de le lancer à moyen terme en Liga. Le RC Lens, qui a observé ses performances avec les U19 et en National 2, songerait également à se positionner. Troyes fait aussi partie des prétendants.

L’OM a proposé un premier contrat professionnel

Pur produit de la formation olympienne, Valero est actuellement lié à son club formateur par un contrat stagiaire courant jusqu’en juin 2028. Il n’a toutefois pas encore signé professionnel. La direction phocéenne lui aurait soumis une proposition ces derniers jours afin de sécuriser son avenir.

Le jeune attaquant de l’OM Antoine Valero (18 ans) attire les convoitises. Le Betis Séville, Lens et Troyes suivent sa situation, alors que Marseille lui a proposé un premier contrat professionnel. — @LaTribuneOM https://twitter.com/LaTribuneOM/status/2092380636531093847

Un profil déjà repéré chez les Bleuets

Encore inconnu du grand public, Antoine Valero a participé à la Youth League la saison dernière. Cet attaquant puissant a également été convoqué en équipe de France U19, signe de sa progression au sein de la maison olympienne.

Le joueur de 18 ans n’a pas encore intégré l’équipe première de Bruno Genesio, mais son potentiel ne passe plus inaperçu. L’OM va désormais devoir convaincre son élément prometteur de franchir la prochaine étape à Marseille malgré une concurrence déjà bien installée.