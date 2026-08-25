ASSE : une tendance se dessine pour la fin du Mercato, Lilian Compan valide !

Alors que le recrutement d’un latéral gauche semblait devoir constituer l’une des priorités de la fin de mercato de l’ASSE, la tendance serait désormais différente. Les solutions internes ont rebattu les cartes et les Verts pourraient finalement décider de ne pas renforcer ce secteur. Un choix que valide Lilian Compan, ancien attaquant stéphanois.

À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, l’ASSE doit encore procéder à quelques arbitrages. Et l’un d’entre eux concerne le poste de latéral gauche. Longtemps considéré comme un secteur à renforcer, il ne serait plus forcément une priorité pour les dirigeants stéphanois. Selon Peuple Vert, la réflexion aurait évolué ces dernières semaines, notamment en raison des réponses apportées par plusieurs joueurs de l’effectif.

Bernauer et Pedro ont rebattu les cartes

Sur le papier, les Verts pouvaient sembler manquer d’une véritable doublure à gauche. Mais Ian Cathro dispose finalement de plusieurs alternatives. Maxime Bernauer a montré qu’il pouvait dépanner dans ce couloir, tout comme Kévin Pedro, convaincant à ce poste lors de la large victoire à Sochaux (3-0) en ouverture du championnat.

Deux solutions auxquelles viendra bientôt s’ajouter Ben Old. Le Néo-Zélandais, sur le chemin du retour, avait déjà été utilisé comme latéral gauche la saison dernière et sa polyvalence offre une possibilité supplémentaire à Cathro. Sans oublier Nathan Kasia, récemment passé professionnel et capable lui aussi d’occuper cette position.

Cette accumulation de solutions aurait donc modifié la réflexion de l’ASSE. Recruter un spécialiste reste possible, mais ce n’est plus une nécessité absolue. D’autant que les dirigeants doivent également prendre en compte la gestion de leur effectif. Faire venir un nouveau joueur pour un poste où plusieurs éléments peuvent déjà évoluer risquerait de réduire considérablement le temps de jeu de certains et de freiner l’éclosion des plus jeunes.

Pour autant, le dossier n’est pas totalement refermé. Plusieurs pistes auraient été travaillées en amont et l’ASSE serait donc en mesure d’accélérer rapidement si le staff venait finalement à réclamer un renfort. Tout dépendra également des opportunités de marché.

Compan : « Peut-être que Cathro n’a pas envie de perturber tout ça »

Mais ne pas recruter est une stratégie qui séduit Lilian Compan. L’ancien attaquant des Verts estime que l’effectif actuel offre déjà suffisamment de possibilités à Ian Cathro pour ne pas faire du recrutement d’un latéral gauche une obligation.

« Il y a plusieurs joueurs capables de jouer latéral gauche. Ben Old a montré ses qualités à ce poste en fin de saison dernière. Maxime Bernauer aussi. Et Kévin Pedro a livré un bon match à Sochaux. Il y a aussi le jeune Nathan Kasia qui vient de signer pro. »

Pour l’ancien Stéphanois, entraîneur à Hyères, la question dépasse même le simple aspect sportif. Ajouter un joueur supplémentaire pourrait venir modifier une hiérarchie et un équilibre qui semblent fonctionner depuis le début de saison.

« Si les dirigeants recrutent un titulaire, cela peut nuire à l’équilibre du groupe. Il pourrait y avoir des mécontents, ce qui n’est jamais une bonne chose. Là, il y a une bonne émulation. On sent une cohésion. Peut-être que Cathro n’a pas envie de perturber tout ça. »

Le message est clair : ne pas recruter peut aussi constituer un choix fort. Depuis le début de saison, Cathro semble miser sur la polyvalence et l’émulation au sein de son groupe. Bernauer en est le parfait exemple, lui qui a déjà démontré sa capacité à occuper plusieurs positions. Pedro et Kasia incarnent quant à eux la volonté du club de laisser une place aux jeunes.