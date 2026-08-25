RC Lens : le gros coup défensif à 20 M€ passe au vote !

À un peu plus d’une semaine de la fermeture du mercato estival, le RC Lens cherche encore à renforcer son secteur défensif. Les supporters lensois se montrent confiants, alors que le profil de Nathan Zézé fait désormais l’objet d’une nouvelle consultation.

Les supporters croient à l’arrivée d’un défenseur

Le temps presse pour Jean-Louis Leca et la direction artésienne. Pourtant, les supporters du RC Lens restent majoritairement optimistes concernant l’arrivée d’un renfort défensif avant la fermeture du marché des transferts.

D’après le sondage publié par Lensois.com, 67,55 % des votants pensent que Lens parviendra à trouver un joueur. À l’inverse, 18,87 % redoutent que l’effectif reste en l’état et jugent cette éventualité problématique. Enfin, 13,58 % estiment qu’aucune recrue supplémentaire n’est nécessaire à ce poste.

Le profil de Nathan Zézé soumis au vote

On vous en parlait dès lundi : le RC Lens travaille sur le dossier Nathan Zézé, défenseur central gaucher passé par le FC Nantes. Le jeune international Espoirs français est désormais au cœur d’un nouveau sondage destiné à mesurer l’intérêt des supporters pour son profil.

Le RC Lens apprécie les qualités de Nathan Zézé, mais le dossier s’annonce compliqué et très coûteux. Bologne et l’Eintracht Francfort se sont également renseignés, tandis que Neom ouvre la porte à un départ. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2091919580469907711

Une opération encore loin d’être bouclée

Cette consultation ne change évidemment pas la complexité du dossier. Zézé plaît aux dirigeants lensois, mais son coût et la concurrence étrangère constituent deux obstacles importants dans la dernière ligne droite du mercato.

Le résultat du nouveau vote permettra néanmoins de savoir si l’ancien Nantais suscite le même enthousiasme que la perspective générale de voir arriver un défenseur. Sur ce premier point, les supporters ont déjà envoyé un signal clair à la direction artésienne.