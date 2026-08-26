LOSC : Manchester United fait tomber un nouveau chèque à 10 M€ !

Le transfert de Carlos Baleba de Brighton à Manchester United devrait encore profiter au LOSC. Grâce à une clause négociée lors du départ du Camerounais, le club nordiste va récupérer une somme conséquente.

Un nouveau jackpot grâce à Baleba

Manchester United va indirectement gonfler les caisses lilloises. Selon les informations de L’Équipe, le transfert de Carlos Baleba, estimé à 80 M€, devrait rapporter 10 M€ au LOSC.

Olivier Létang avait pris soin d’intégrer une clause d’intéressement à la revente au moment de céder le milieu camerounais à Brighton pour 27 M€. Une précaution aujourd’hui particulièrement rentable pour les Dogues.

Un pari largement gagnant pour Lille

Arrivé des Brasseries du Cameroun en janvier 2022, Baleba avait coûté peu cher au club nordiste. Il n’avait été titularisé qu’à six reprises en Ligue 1 avant de rejoindre l’Angleterre, mais son potentiel avait rapidement convaincu Brighton de miser gros.

Cette opération illustre la stratégie suivie par le président lillois. Des clauses comparables ont également été négociées lors des départs d’Amadou Onana, Gabriel Gudmundsson ou Leny Yoro, avec la perspective de nouvelles recettes à l’avenir.

Le mercato lillois s’accélère

Cette rentrée d’argent se dessine alors que le LOSC attend également le départ d’Ayyoub Bouaddi vers Manchester City pour 100 M€, bonus compris. Le jeune milieu était déjà au centre d’un dossier particulièrement animé ces dernières semaines.

Orlando Gill confirme son arrivée au LOSC. Avant de s’envoler pour finaliser sa signature, le Paraguayen a reconnu qu’il allait devoir commencer à pratiquer le français. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2092323307974459507

Entre ventes majeures, clauses à la revente et nouvelles arrivées, Lille continue donc de faire fructifier son savoir-faire sur le marché des transferts.