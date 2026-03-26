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FRANCE

PSG, LOSC Mercato : ça chauffe pour Ayyoub Bouaddi !

Par Bastien Aubert - 26 Mar 2026, 11:50
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Ayyoub Bouaddi (LOSC)
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Priorité du PSG au milieu en vue du mercato estival, Ayyoub Bouaddi (LOSC, 18 ans) est ardemment courtisé en parallèle en Premier League.

L’été prochain s’annonce déjà capital pour Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain du LOSC, à seulement 18 ans, a explosé cette saison sous la houlette de Bruno Genesio. Ses performances solides et son aisance technique font de lui une pièce maîtresse du système lillois et un joueur scruté par l’Europe entière. Le PSG en a fait sa priorité au milieu.

Selon TEAMtalk, Arsenal FC a intensifié son scouting pour observer Bouaddi, présent dimanche soir dans les tribunes pour suivre sa performance. Mais les Gunners ne sont pas seuls. Manchester City, Chelsea et Liverpool suivent également le jeune milieu avec beaucoup d’attention. La preuve que le talent du Lillois ne laisse personne indifférent.

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La Premier League s’agite pour Bouaddi 

Ironie du sort, cette rencontre n’a pas été la plus aboutie pour Bouaddi. Auteur d’une prestation plus délicate que d’habitude, il a rappelé que, malgré son immense potentiel, il reste en phase d’apprentissage. Une faiblesse passagère qui n’inquiète pas les clubs anglais, conscients de tenir là un talent brut à polir.

Côté contrat, le LOSC a pris les devants. Le jeune prodige a prolongé récemment jusqu’en juin 2029, une stratégie double : sécuriser son avenir à Lille et maximiser une éventuelle plus-value lors d’un transfert. Sa valeur actuelle est estimée à 40 millions d’euros, mais pourrait encore grimper avec la concurrence et la montée en puissance du joueur.

Le PSG, qui suit le joueur depuis plusieurs mois, pourrait profiter de l’été 2026 pour passer à l’action. Mais Arsenal et Chelsea, eux aussi sur le coup, pourraient compliquer la donne. Pour Bouaddi, c’est désormais une question de timing et de choix : continuer sa progression à Lille ou franchir un cap dans l’un des plus grands championnats européens. Avec ce profil, l’été prochain pourrait bien être celui de la révélation Bouaddi à l’échelle européenne. Le jeune Lillois a tout pour devenir l’un des milieux les plus courtisés du continent.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

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