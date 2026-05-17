PSG Mercato : une décision a été prise pour Barcola, Paris prépare déjà la suite

Longtemps considéré comme un titulaire indiscutable dans le projet du PSG, Bradley Barcola traverse la période la plus délicate de son aventure parisienne, et joue sans doute son avenir dans les prochaines semaines.

Le timing ne pouvait pas être plus sensible pour Bradley Barcola. Alors que le Paris Saint-Germain prépare une finale européenne capitale face à Arsenal, l’avenir de l’international français s’est invité au centre des discussions en interne.

Selon L’Équipe, le club parisien a pris la décision de suspendre toutes les discussions autour d’une prolongation jusqu’après la finale européenne. Une stratégie voulue par Luis Enrique afin de maintenir le groupe focalisé sur les objectifs sportifs immédiats.

Sous contrat jusqu’en 2028, Barcola n’est pas dans une situation d’urgence contractuelle. Pourtant, le dossier est devenu hautement stratégique. Car derrière les échanges ouverts depuis plusieurs mois, une vraie interrogation grandit : le joueur de 23 ans a-t-il encore la garantie d’être un élément central du projet parisien ?

Une hiérarchie offensive bouleversée

Avant sa blessure à la cheville contre Chelsea en mars dernier, Barcola était pourtant l’un des hommes forts de la saison parisienne. Sa capacité à attaquer la profondeur, provoquer en un contre un et déséquilibrer les blocs adverses avait fait de lui un titulaire quasi automatique. Mais son retour a changé la donne.

Pendant son absence, Désiré Doué a explosé dans les grands rendez-vous, tandis que Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia ont consolidé leur statut. Résultat : Barcola est progressivement redevenu un supersub de luxe dans les matches décisifs.

Sa sortie dès la mi-temps contre RC Lens a marqué un tournant symbolique. Un choix fort de Luis Enrique, rarement adepte des sanctions individuelles publiques. Dans l’entourage du joueur, on reconnaît d’ailleurs qu’il n’est toujours “pas à 100 %” physiquement après son entorse sévère.

Le PSG prépare déjà davantage de concurrence

En coulisses, un autre élément nourrit les réflexions autour de l’ancien Lyonnais : le mercato à venir.

Le PSG souhaite renforcer plusieurs secteurs cet été, notamment offensivement. L’idée n’est pas forcément de remplacer Barcola, mais d’ajouter encore de la concurrence dans un secteur déjà ultra dense. Une perspective qui pourrait pousser le clan du joueur à réfléchir plus sérieusement à son futur.

Car malgré une deuxième partie de saison plus compliquée, le profil de Barcola reste extrêmement recherché sur le marché européen. Son explosivité, sa capacité à jouer dans la profondeur et son âge en font un ailier premium aux yeux de nombreux clubs anglais.

Liverpool et Arsenal à l’affût

L’intérêt de Liverpool est bien réel. Les Reds suivent Barcola depuis plusieurs mois et apprécient particulièrement son profil athlétique. Mais un détail complique le dossier : le Français est nettement plus performant côté gauche, un poste que Liverpool souhaite réserver à sa pépite Rio Ngumoha à moyen terme.

Dans ce contexte, Liverpool privilégierait aujourd’hui davantage un spécialiste du couloir droit, même si le dossier Barcola reste actif. Arsenal suit également la situation avec attention. Les Gunners cherchent un ailier capable d’apporter percussion et verticalité dans le dernier tiers, un profil que Mikel Arteta estime rare sur le marché actuel.

Un été charnière pour Barcola

L’été 2026 pourrait donc devenir un véritable point de bascule dans la carrière de Bradley Barcola.

Le PSG veut éviter un feuilleton contractuel qui traînerait jusqu’en 2027, à un an de la fin de son contrat. Mais de son côté, le joueur sait qu’il entre dans une phase clé de sa progression. À 23 ans, il doit désormais choisir entre poursuivre sa montée en puissance dans un effectif ultra concurrentiel ou devenir la tête d’affiche offensive d’un autre géant européen.

Une chose semble certaine : après avoir longtemps incarné l’avenir du PSG, Bradley Barcola est aujourd’hui au cœur d’un immense débat sur son futur.