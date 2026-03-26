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FRANCE

PSG Mercato : courtisé par Liverpool, Barcola a fait son choix

Par Raphaël Nouet - 26 Mar 2026, 19:53
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Bradley Barcola en action face à Chelsea lors du 8e de finale retour de Champions League.
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L’attaquant du PSG Bradley Barcola est l’un des joueurs ciblés par Liverpool pour remplacer Mohamed Salah. Mais l’ancien Lyonnais négocie également une prolongation avec Paris.

Mohamed Salah a fait une grande annonce mardi soir : il quittera Liverpool en fin de saison. Cette saison aura été celle de trop pour l’Egyptien, qui est devenu une légende des Reds, dont il est le troisième meilleur buteur de l’histoire. Il y a pile un an, les négociations pour une prolongation avaient été âpres, alors qu’il explosait les compteurs en termes de réalisations. Mais après avoir signé un nouveau contrat lui rapportant un salaire stratosphérique et avoir remporté un deuxième titre de champion d’Angleterre, lui comme son équipe ont baissé de plusieurs niveaux. Et après avoir failli partir cet hiver, il a annoncé que cette saison serait sa dernière.

Barcola plutôt désireux de prolonger

Le LFC s’est immédiatement mis en quête d’un remplaçant. Dans l’esprit de l’entraîneur, Arne Slot, et des dirigeants, ce sont même deux ailiers, un pour chaque côté, qui sont ciblés, Cody Gakpo ne faisant pas l’affaire à gauche. La piste privilégiée mène à Michael Olise mais le Bayern Munich n’est pas vendeur. En plan B, on trouve Bradley Barcola. En fin de contrat en 2028, l’attaquant du PSG est suivi depuis un an par Liverpool. Régulièrement critiqué pour son manque d’efficacité, il a quand même marqué 12 buts et délivré 6 passes décisives cette saison.

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Cependant, le compte X PSGInside-Actus assure que l’ancien Lyonnais est plus proche d’une prolongation avec le PSG que d’un départ cet été : « Liverpool s’intéresse à Bradley Barcola. Les journalistes confirment aujourd’hui… Les premiers renseignements pris par Liverpool datent du dernier mercato d’été… Avec le départ de Salah, Liverpool peut amplifier ses offres. Toutefois, le joueur va prolonger ». Blessé contre Chelsea la semaine dernière, l’ailier va avoir tout le temps de négocier son nouveau contrat avec sa direction puisqu’il devrait manquer le quart aller de Champions League contre… Liverpool.

Le calendrier de fin de saison du PSG

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)
07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)
12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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