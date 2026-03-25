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FRANCE

PSG : Edinson Cavani affiche ses regrets

Par Raphaël Nouet - 25 Mar 2026, 20:15
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Edinson Cavani avant un match de Boca Juniors.
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En grande difficulté à Boca Juniors, où il enchaîne les blessures, Edinson Cavani (39 ans) regrette de ne pas avoir écourté son aventure européenne pour jouer en Argentine plus tôt.

Deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 200 réalisations (derrière les 256 de Kylian Mbappé), Edinson Cavani est retourné en Amérique du Sud à l’été 2023. Après avoir quitté Paris en 2020, il a passé deux ans à Manchester United et un à Valence. Au départ, son aventure avec Boca Juniors s’est bien déroulée, même s’il n’a jamais retrouvé ses standards européens. Mais depuis huit mois, il va de blessures en prestations décevantes, se distinguant par des loupés énormes ayant coûté cher à son club (comme la qualification pour le tour de poules de la Libertadores en 2025).

« Il regrette de ne pas être venu avant à Boca pour profiter davantage »

Alors qu’il soigne actuellement un lumbago, Cavani, désormais âgé de 39 ans, pourrait voir débarquer un compatriote, Lucas Torreira, chez les Xeneizes. Ce dernier a déclaré à El Grafico : « Edi est comme un frère pour moi et ça me fait mal de voir tout ce qu’il vit. Lui me dit tout le temps qu’il regrette de ne pas être venu avant à Boca pour profiter davantage ». Le Matador aurait donc préféré retourner en Argentine plus tôt en faisant une croix sur son expérience ratée à Valence, celle également décevante à MU et sans doute la dernière à Paris, dont il a été viré sans classe.

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Mais pour découvrir Boca Juniors, il aurait fallu qu’il fasse une croix sur l’argent, qui a été un élément moteur de sa carrière. C’est la raison pour laquelle il a accepté de signer au PSG alors qu’il était adulé à Naples, pour laquelle il est allé chez les Red Devils, alors en perdition, ou à Valence, qui n’est plus le grand club qu’il était il y a encore vingt ans.

Le calendrier de fin de saison du PSG

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)
07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)
12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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