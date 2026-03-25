Le conseiller du PSG, Luis Campos, s’est exprimé sur la demande de report du match contre Lens, qui sera examinée demain par la LFP.

Ce mercredi soir, Jérôme Rothen a débuté son émission sur RMC par une pétition afin que le choc entre le RC Lens et le PSG, prévu le 11 avril, ne soit pas reporté par la LFP. Le club de la capitale en a fait la demande car il est pris en sandwich par ses deux quarts de finale de Champions League face à Liverpool. Mais le Racing a affirmé via un communiqué qu’il ne voulait pas d’un report, arguant que le PSG a un effectif suffisamment large pour lui permettre de jouer les deux compétitions de front. Rothen a invité le conseiller du PSG, Luis Campos, pour évoquer ce sujet. Voici son explication :

« Liverpool ne peut pas jouer le 15 avril… »

« La position du PSG est très claire et le fruit d’une grande réflexion de nous tous pour les avantages et désavantages que cela apporte, pas seulement au PSG, mais au football français. En même temps, il faut que je vous dise qu’on n’a rien contre Lens. Cela aurait la même chose avec une autre équipe. Au début, on aurait aimé jouer la Ligue des champions le mardi, puis le mercredi. Mais comme Liverpool ne peut pas jouer le 15 avril (date de la catastrophe d’Hillsborough), on a respecté l’histoire de Liverpool car c’est une date tragique pour le club. Notre idée a toujours été de défendre pas seulement le PSG mais aussi le football français dans le contexte actuel pour la cinquième position. »

C’est donc la faute de Liverpool et c’est dans l’intérêt du football français. Un argument souvent avancé par le PSG alors que, depuis le début du dopage financier du Qatar, la France n’a pas bougé d’une place à l’indice UEFA mais les droits TV ont été divisés par cinq. Le PSG ne sauve pas le football français et son indice, il cache simplement les dégâts causés par la stratégie de son propriétaire. La LFP tranchera demain concernant le report. Quelle que soit sa décision, elle fera polémique…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France