ASSE : mais qu’arrive-t-il à Irvin Cardona ?

Héros de la montée en Ligue 1 de l’ASSE il y a deux ans, Irvin Cardona traverse une saison difficile et décevante. Vendredi soir face à Rodez, il s’est même attiré les sifflets du Chaudron après être complètement passé à côté de son match.

Dans la dernière édition du Progrès, Patrick Guillou est revenu sur le play-off remporté dans la douleur par l’ASSE contre Rodez et il a notamment pointé la petite prestation des attaquants stéphanois. « Les Verts ont attaqué le but ruthénois avec l’enthousiasme d’un lundi matin. Pendant 90 minutes, ils ont pilonné Quentin Braat sans conviction. Les uns erraient comme sur les quais de la gare de Châteaucreux. Les autres cherchaient la sortie du musée. Les héroïques Maubleu et Nadé ont trouvé la lumière verte. Avec une maîtrise émotionnelle, ils ont permis à leurs coéquipiers de traverser cette crise d’angoisse existentielle. Ces héros venus de nulle part pendant que les vedettes officielles se liquéfient sous la pression. »

De la lumière à l’ombre

Sans les nommer, Guillou visait essentiellement les « stars » de l’équipe : Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin et Irvin Cardona, tous trois très décevants face à Rodez. Davitashvili n’a pas justifié son récent sacre de meilleur joueur de Ligue 2, peu à l’aise dans le rôle de numéro 10 dans lequel l’avait installé Philippe Montanier. Stassin s’est à peine plus illustré, avec quelques remises qui auraient pu profiter à ses coéquipiers. Mais la palme du Vert le plus décevant de ce play-off est revenue à Cardona. Sur son aile droite, l’ancien brestois a été l’ombre de lui-même. Pas dans le rythme, fâché avec sa technique, il a absolument tout raté, dont une belle balle de contre en milieu de première mi-temps. Si bien que quelques sifflets sont descendus du Chaudron lorsque Montanier a fini par le remplacer par Aïmen Moueffek, à l’entame du dernier quart d’heure.

7 buts, 7 passes décisives cette saison

Ses sifflets confirment qu’à l’ASSE, on a tendance à brûler ce que l’on a tant aimé ces derniers temps. Ciblés par les banderoles des Ultras, Loïc Perrin ou plus récemment Gautier Larsonneur peuvent en témoigner. Lucas Stassin avait lui aussi eu droit aux sifflets et même à une bronca cet hiver. Vendredi soir, Geoffroy-Guichard a voulu sanctionner le match raté du Nîmois, mais aussi sa saison décevante. Héros de la montée il y a deux ans, quand il avait inscrit 10 buts en six mois, Cardona (28 ans) totalise 7 buts et 7 passes décisives cette saison. Hormis ses 5 passes décisives en 45 minutes en Coupe de France face aux amateurs d’Ecotay-Moingt, l’international maltais a eu très peu de fulgurances. En 2026, il n’a inscrit que 2 buts en 18 matchs. Et semble de plus en plus loin du niveau qui était le sien il y a deux ans lorsque son doublé renversant contre Bordeaux faisait chavirer le Chaudron, avant de marquer deux nouveaux buts décisifs pour ramener l’ASSE au sein de l’élite, lors des barrages face à Rodez et à Metz.