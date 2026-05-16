ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Si loin, si proche »

L’ASSE peut toujours croire à la Ligue 1 après sa victoire aux tirs au but contre Rodez hier soir. Mais comme l’a dit Philippe Montanier, elle devra sérieusement hausser son niveau pour espérer sortir victorieuse de son futur barrage…

Le peuple vert est passé par toutes les émotions hier soir. Mais au terme d’un barrage complètement fou contre Rodez, les Verts ont arraché leur qualification lors d’une séance de tirs au but irrespirable (0-0, 7 tab à 6). Une soirée déjà entrée dans la mémoire du Chaudron, portée par un héros inattendu : Brice Maubleu. L’ASSE est encore vivante. Et après une saison chaotique, souvent décevante, le rêve d’un retour en Ligue 1 existe toujours. Même si cette qualification a surtout mis en lumière les limites actuelles de l’équipe de Philippe Montanier.

Merci Maubleu et Nadé

Pendant 120 minutes, l’ASSE n’a jamais réellement rassuré. Face à une équipe de Rodez courageuse, disciplinée et sans complexe, les Stéphanois ont semblé incapables de faire la différence. Les Ruthénois auraient même pu faire basculer le match avant la pause avec cette frappe sur le poteau de Larsonneur.

Offensivement, les Verts ont déçu. Davitashvili est passé à côté de son match, Cardona encore plus, tandis que Stassin et Duffus ont été trop discrets pour inquiéter Braat. Même si Rodez a fini sur les rotules, la seule véritable occasion stéphanoise est finalement arrivée dans le temps additionnel sur une tentative de Moueffek.

Le constat est clair : l’ASSE devra montrer un tout autre visage pour espérer rivaliser avec une équipe de Ligue 1 lors du barrage final. Philippe Montanier ne s’en est d’ailleurs pas caché au micro de beIN SPORTS : « Le prochain match sera plus ardu, il faudra qu’on soit meilleur car on a eu très peu d’occasions de but. Ce n’est pas suffisant. »

Et pourtant, malgré les insuffisances, l’ASSE est toujours en course pour retrouver la L1. Le tournant de la soirée restera ce choix fort de faire entrer Brice Maubleu juste avant la séance de tirs au but puisque l’ancien gardien de Grenoble a repoussé quatre tentatives ruthénoises et changé le destin de l’ASSE presque à lui seul. Ironie du scénario, Maubleu a également raté son propre tir au but, stoppé par Braat. Mais dans une ambiance électrique, c’est finalement Mickaël Nadé qui a offert la qualification aux Verts et fait exploser Geoffroy-Guichard. Une délivrance immense pour tout un stade qui voyait déjà la catastrophe arriver.

L’ASSE connaîtra son futur adversaire dimanche soir

Désormais, l’ASSE attend de connaître son adversaire. Nice, Auxerre ou Le Havre : quel que soit le futur rival, les Stéphanois ne partiront pas favoris surtout que leur prestation contre Rodez n’a rassuré personne sur le plan du jeu. Mais ce succès arraché dans la douleur pourrait devenir un énorme déclic mental. Philippe Montanier veut encore y croire : « On sait aussi que l’équipe de Ligue 1 sera supérieure à nous mais tout est possible sur deux matches. Impossible n’est pas stéphanois ! »

L’ASSE récupérera aussi Augustine Boakye, sans doute l’un des meilleurs Stéphanois de cette saison qui n’en finit plus. Un retour qui pourrait transformer l’animation offensive des Verts, beaucoup trop limitée hier soir. Si l’ASSE est loin du niveau attendu pour retrouver l’élite, après une telle soirée, on se dit que les Dieux du foot sont peut-être avec elle. Que le foot n’est pas toujours rationnel. L’espoir reste en tout cas permis. C’est déjà ça.