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ASSE – Rodez (0-0, 7 tab 6) : les Verts passent ric-rac, les 4 enseignements d’un barrage qui fera date  

Par Bastien Aubert - 15 Mai 2026, 22:40
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L'ASSE contre Rodez

En barrage de Ligue 2, l’ASSE a été poussée aux tirs au but par Rodez (0-0, 7 tab 6) mais a composté son billet pour les barrages face au 16e de Ligue 1 la semaine prochaine. Analyse.

Des Verts craintifs et aspirés par les Ruthénois 

Si Philippe Montanier avait aligné une équipe offensive, son choix n’a pas vraiment porté ses fruits. En première période, les Verts ont mis du temps au démarrage avec une entame attentiste presque forcée par une équipe de Rodez bien en place. 

Après 45 minutes, les hommes de Didier Santini comptaient neuf tirs contre seulement 3 pour leurs adversaires. En seconde période, les Verts ont été plus tranchants sans pour autant être géniaux (voir plus bas).

Un RAF au point sur le plan tactique 

Malgré les 38 500 secteurs, le RAF a joué comme s’il était à domicile. Tactiquement, les Ruthénois ont fait mieux que de tenir le choc, pendant une heure de jeu et un passage à vide sur le plan physique. S’ils excellent en phase de transitions rapides, ils ont également étalé leur savoir-faire en attaque placée. Face à une défense trop lâche, l’excellent Younoussa a d’ailleurs été le plus dangereux en touchant le poteau sur une reprise écrasée sur laquelle Gautier fut cloué sur place (19e). 

Après la pause, Montanier a resserré les boulons et son équipe a profité d’un coup de mou adverse pour se relancer. Cela n’a pas empêché Benchamma de se procurer une énorme occasion (81e) et Moueffek de tomber sur un immense Braat (90e).

Moueffek a bien soulagé Davitashvili 

On l’a dit, Montanier avait aligné une équipe offensive avec une ligne de trois attaquants soutenue par un Zuriko Davitashvili placé en 10, dans un 4-2-3-1 prometteur. La première période fut un échec, le Géorgien n’ayant touché que 20 ballons pour 7 de perdus ! Les attaquants stéphanois ont donné l’impression de tous jouer sur la même ligne, isolés et englués dans la défense à 3 adverse. 

La sortie du décevant Duffus pour Moueffek (60e) a toutefois apporté plus d’équilibre au collectif stéphanois. Bien que parfois brouillon, le Marocain formé à l’ASSE a amené du muscle et de la perforation en offrant plus de liberté au meilleur joueur de L2.

Maubleu héros des tirs au but

Ce qui devait arriver arriva avec la séance de tirs au but. Larsonneur touché, Maubleu le remplaçait dans les cages stéphanoises et cela a sans doute changé la donne. Le gardien stéphanois détournait quatre tirs ruthénois, pendant que Davitashvili, Stassin, Ferreira, N’Guessan, Kanté, Bernauer et Nadé transformaient la leur. S’il ratait sa frappe, Maubleu restera le héros de cette soirée mémorable.

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