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FRANCE

OM Mercato : Lorenzi tient déjà le futur Balerdi !

Par Bastien Aubert - 15 Mai 2026, 21:20
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Leonardo Balerdi (OM)

Proche de rejoindre l’OM comme directeur sportif, Grégory Lorenzi n’aurait pas à aller chercher bien loin pour trouver un premier défenseur central digne de ce nom.

L’OM continue de préparer son avenir en coulisses. Alors que Grégory Lorenzi est annoncé proche de rejoindre l’organigramme  comme directeur sportif, les premières orientations commencent déjà à se dessiner… notamment en défense.

Hamzaoui Slimani futur taulier de l’OM ?

Et selon Foot Mercato, l’OM pourrait ne pas avoir besoin d’aller chercher très loin pour trouver le successeur de Leonardo Balerdi. Un nom ressort de plus en plus au centre RLD : Hilan Hamzaoui Slimani. Formé au club, le jeune défenseur central de 20 ans commence à attirer l’attention en interne grâce à sa progression régulière et son sérieux au quotidien. International U23 algérien et vainqueur de la Gambardella, il s’est imposé comme l’un des profils les plus prometteurs du centre de formation marseillais.

Arrivé très jeune à l’OM, Slimani a franchi toutes les étapes de la formation avec constance. Défenseur central au profil sobre et discipliné, il est surtout apprécié pour sa rigueur, son intelligence de jeu et son engagement dans chaque catégorie. Ces dernières semaines, son évolution semble s’accélérer. Le jeune joueur est désormais régulièrement intégré aux séances avec le groupe professionnel, un signal fort envoyé par le staff olympien.

La succession de Balerdi se prépare 

Sans faire de bruit, il gagne progressivement du terrain dans une hiérarchie défensive déjà bien installée, mais qui pourrait évoluer à moyen terme. Dans ce contexte, son profil commence à être identifié comme une option interne crédible pour l’avenir, surtout si certains mouvements interviennent dans l’effectif professionnel lors du mercato.

Avec l’arrivée potentielle de Grégory Lorenzi, la politique de valorisation des jeunes talents pourrait d’ailleurs prendre encore plus d’importance dans le projet marseillais. L’OM tient peut-être déjà une solution maison pour préparer la succession de Leonardo Balerdi, sans forcément passer par un gros investissement sur le marché des transferts.

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