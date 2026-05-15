18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Habib Beye a acté un retour de taille dans le groupe de l’OM pour affronter le Stade Rennais (dimanche, 21h).

L’OM récupère un élément majeur au meilleur moment. Mis à l’écart ces derniers jours après la polémique autour de l’affaire de l’extincteur lors de la mise au vert olympienne, Pierre-Emerick Aubameyang a retrouvé le groupe professionnel ce vendredi à l’entraînement. Une décision importante à quelques heures du choc contre le Stade Rennais, dans une période où chaque détail compte pour l’OM.

La sanction est terminée pour Aubameyang

L’attaquant gabonais avait été sanctionné en interne après les événements survenus la semaine dernière, une affaire qui avait provoqué quelques tensions autour du vestiaire marseillais.

Son retour avec le groupe marque désormais la fin officielle de cette mise à l’écart disciplinaire. Un signal fort envoyé par Habib Beye et le staff olympien avant une rencontre capitale pour la fin de saison.

Un groupe presque au complet pour Habib Beye

Hormis les blessés de longue durée, l’entraîneur marseillais a pu compter sur un effectif quasiment complet lors de la séance du jour.

Autre bonne nouvelle : Himad Abdelli a participé à l’entraînement collectif. Sa présence pour le prochain match reste cependant encore incertaine après son absence lors des deux dernières rencontres.

Weah et Nadir montent en puissance

Du côté de Timothy Weah et Bilal Nadir, les signaux deviennent également positifs. Les deux joueurs poursuivent leur montée en puissance physique et se rapprochent progressivement d’un retour à pleine capacité avant la fin de saison.

Une situation encourageante pour l’OM, qui aura besoin de profondeur d’effectif dans cette dernière ligne droite.

Un retour qui change beaucoup de choses

Le retour d’Aubameyang pourrait avoir un impact important sur le groupe marseillais. Au-delà de son poids offensif, l’international gabonais reste l’un des cadres du vestiaire et un joueur capable de faire basculer les grands rendez-vous.

Dans une ambiance qui s’annonce bouillante au Vélodrome face à Rennes, cette réintégration tombe au moment idéal pour Marseille.