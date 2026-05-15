Le successeur de Vahid Halilhodzic sur le banc du FC Nantes ne devrait pas préparer le prochain mercato dans les meilleures conditions.

Le climat devient explosif au FC Nantes. Alors que le club vient de basculer en Ligue 2 et que l’avenir de Vahid Halilhodzic est scellé, une nouvelle polémique vient secouer les Canaris à quelques semaines du mercato estival.

Mao, une mauvaise idée pour le FC Nantes ?

Le retour de Philippe Mao dans le recrutement des professionnels fait énormément réagir autour du FC Nantes. Et certains observateurs proches du club n’ont pas hésité à afficher publiquement leur inquiétude concernant cette décision stratégique prise par la direction nantaise.

Emmanuel Merceron a notamment publié un message particulièrement virulent sur les réseaux sociaux. « Les mauvaises nouvelles s’enchaînent au FC Nantes. Philippe Mao sort de son placard doré et revient au recrutement des professionnels. La définition même de la décision d’urgence incompétente. Vous avez dit Ligue 3 ? »

Puis il a ajouté : « C’est un sbire des Kita, ayant enchaîné les postes fictifs au FCN depuis 15 ans. Quand t’as un responsable recrutement comme Mao, tu peux être sûr que le filtre des agents véreux est inexistant. »

« Le filtre des agents véreux est inexistant »

Des propos extrêmement durs qui traduisent la défiance grandissante autour de la gouvernance du FC Nantes. Après une saison catastrophique conclue par une relégation en Ligue 2, les supporters nantais espéraient un grand ménage et une nouvelle organisation sportive pour repartir sur des bases solides.

Mais cette décision pourrait déjà compliquer la tâche du futur entraîneur nantais. Car reconstruire un effectif compétitif pour viser une remontée immédiate en Ligue 1 demandera une stratégie claire et un recrutement particulièrement intelligent. Dans ce contexte tendu, le prochain coach du FC Nantes arrivera donc avec une pression énorme sur les épaules… et de nombreuses interrogations autour du fonctionnement interne du club.