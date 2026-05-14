FC Nantes Mercato : Mostafa Mohamed a déjà choisi sa future destination

Alors que des rumeurs ont récemment évoqué des intérêts de plusieurs clubs égyptiens et saoudiens, l’avenir de Mostafa Mohamed au FC Nantes semble de plus en plus clair.

Selon les informations rapportées par le journaliste égyptien Amir Hesham, relayées sur les réseaux sociaux, l’attaquant du FC Nantes, Mostafa Mohamed, ne figure plus dans les plans d’un éventuel retour en Égypte, notamment du côté de l’Al Ahly SC.

Le joueur de 27 ans, passé par le Zamalek SC avant de rejoindre la France, aurait clairement exprimé sa volonté de poursuivre sa carrière en Europe. Une position qui referme la porte à une arrivée chez le rival égyptien, malgré des contacts passés entre le club cairote et son entourage.

Seul un retour à Zamalek est envisagé

Toujours selon Amir Hesham, un premier échange avait bien eu lieu en début de saison entre Mohamed Youssef, représentant du staff d’Al Ahly, et le joueur. Mais l’attaquant aurait rapidement décliné l’idée d’un retour au pays, privilégiant la continuité en Europe. En cas de départ du Vieux Continent, seul un retour à Zamalek serait envisagé, selon les mêmes sources.

Du côté du FC Nantes, la vente de Mohamed pourrait rapporter gros cet été. Une rentrée d’argent non négligeable avec la descente en Ligue 2.

Arrivé initialement en prêt en 2022, Mostafa Mohamed compte 29 buts en 136 matchs sous le maillot nantais. Pas indiscutable dans le onze nantais, il ne devrait pas rester en Ligue 2 avec le FCN, même si le club a le rêve de le conserver.