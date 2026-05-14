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FRANCE

Équipe de France : la liste de Deschamps pour la Coupe du Monde 2026 est connue !

Par William Tertrin - 14 Mai 2026, 20:40
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La liste officielle des 26 joueurs de l’équipe de France pour la Coupe du Monde 2026 est connue.

C’est désormais officiel. À exactement 33 jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 pour l’équipe de France, le sélectionneur tricolore, Didier Deschamps, a dévoilé sa liste très attendue de 26 joueurs. Une liste sans vraiment de surprise, si ce n’est évidemment la toute première pour Robin Risser, gardien du RC Lens. Randal Kolo Muani est absent, ce qui profite à Jean-Philippe Mateta. De son côté, Eduardo Camavinga n’est pas présent non plus, et c’est Maxence Lacroix qui fait son apparition dans la liste.

La liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026

  • Gardiens de but : Maignan, Risser, Samba.
  • Défenseurs : Digne, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Konaté, Koundé, Lacroix, Saliba, Upamecano.
  • Milieux de terrain : Kanté, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zaïre-Emery.
  • Attaquants : Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mateta, Mbappé, Olise, Thuram.

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