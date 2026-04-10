Real Madrid Mercato : un échange XXL pour Camavinga à l’étude, le Stade Rennais lésé ?

Le prochain mercato estival pourrait bien réserver un scénario inattendu. Selon les informations de TEAMtalk, le Real Madrid et Liverpool FC travaillent sur une opération impliquant Eduardo Camavinga et Alexis Mac Allister. Une idée d’échange entre les deux milieux de terrain serait actuellement à l’étude. Si ce deal venait à se concrétiser, il pourrait provoquer un effet domino… mais pénaliser directement le Stade Rennais, club formateur du joueur français.

Un échange qui pourrait bouleverser le marché

Liverpool suit Eduardo Camavinga depuis plusieurs saisons. Le profil du milieu français, capable d’évoluer dans plusieurs rôles, plaît énormément en Premier League. De son côté, le Real Madrid pourrait être tenté par Alexis Mac Allister, joueur clé de l’Argentine championne du monde et parfaitement adapté au rythme anglais.

Mais contrairement à un transfert classique, un échange de joueurs change totalement la logique économique. Dans ce type d’opération, les clubs s’accordent sur des valeurs théoriques pour équilibrer la transaction. Et c’est précisément là que le bât blesse.

Car ces montages permettent parfois de contourner certaines clauses… notamment celles liées à un pourcentage à la revente.

Rennes peut-il perdre plusieurs millions ?

Formé au Stade Rennais, Eduardo Camavinga a explosé très jeune en Ligue 1. Dès 17 ans, il s’impose comme un titulaire indiscutable et participe activement à la qualification historique du club en Ligue des Champions de l’UEFA.

En 2021, il rejoint le Real Madrid pour environ 31 millions d’euros, un montant pouvant atteindre 40 millions avec les bonus. Mais surtout, Rennes avait sécurisé l’avenir en négociant un pourcentage à la revente estimé entre 10 % et 15 %.

Dans un scénario classique, une vente autour de 70 millions d’euros aurait permis au club breton de récupérer entre 7 et 10 millions d’euros. Une somme loin d’être négligeable pour un club formateur.

Mais dans le cas d’un échange, plusieurs problèmes peuvent apparaître :

Le montant réel de la transaction peut être flou

Les clubs peuvent équilibrer les valeurs sans transfert d’argent significatif

Certaines clauses ne s’appliquent que sur des ventes “cash”

Résultat : Rennes pourrait ne toucher qu’une somme très réduite… voire rien du tout.

Un dossier à suivre de très près

Pour l’instant, aucune décision n’a été prise. L’entourage de Camavinga étudie les différentes options, et le joueur pourrait être tenté par un nouveau défi après la Coupe du monde.

Mais ce dossier illustre parfaitement les dérives potentielles du mercato moderne. Derrière les grandes manœuvres entre clubs européens, certains acteurs, comme les clubs formateurs, peuvent se retrouver lésés.

Si l’échange venait à se concrétiser, le Stade Rennais pourrait ainsi passer à côté d’un jackpot attendu depuis plusieurs années.