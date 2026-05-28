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FRANCE

Real Madrid : une folle rumeur à un million d’euros éclate entre Kylian Mbappé et Ester Exposito !

Par Bastien Aubert - 28 Mai 2026, 00:00
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Kylian Mbappé (Real Madrid)

Depuis plusieurs heures, les réseaux sociaux s’enflammaient autour d’une rumeur liant Kylian Mbappé à Ester Expósitoaprès l’apparition remarquée de cette dernière au Festival de Cannes.

Contrairement à ce qui circulait massivement en ligne, le célèbre collier porté par l’actrice espagnole n’avait absolument pas été offert par Mbappé.

Un bijou signé Messika

Selon Paris Match, le collier estimé à plus d’un million d’euros provenait en réalité de la maison de joaillerie Messika. Aucune implication du joueur français dans ce prêt de bijoux de luxe, contrairement aux nombreuses spéculations relayées sur les réseaux sociaux ces dernières heures.

De son côté, Ester Expósito a attiré tous les regards lors de sa montée des marches au Festival de Cannes. L’actrice est apparue seule, vêtue d’une robe dorée particulièrement brillante, accompagnée du fameux collier qui a rapidement alimenté les fantasmes en ligne.

Une rumeur devenue virale

Comme souvent avec les célébrités ultra-médiatisées, le moindre détail a suffi à déclencher une vague de commentaires et de théories autour d’un supposé cadeau signé Mbappé. Mais les informations relayées par Paris Match permettent désormais de mettre fin aux spéculations.

Même loin des terrains, le capitaine français continue de générer un énorme intérêt médiatique, au point de voir son nom associé à des événements sans aucun lien direct avec le football. Une nouvelle preuve de l’impact médiatique gigantesque autour de la star française.

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