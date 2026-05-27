Coup de tonnerre à l’OM : la DRH saisie après un signalement contre Bouabdellah Tahri

La tension monte à l’OM après un signalement interne visant Bouabdellah Tahri, responsable de la performance, qui fait désormais l’objet d’une procédure officielle de la DRH.

D’après nos informations, la situation s’est brutalement tendue au sein du club phocéen. Un collectif d’employés a adressé un mail à la direction des ressources humaines, dénonçant le comportement de Bouabdellah Tahri, en charge de la préparation physique et de la performance. Le message met en cause l’ancien spécialiste du 3 000 m steeple, pointant des agissements jugés problématiques en interne.

La direction prend l’affaire très au sérieux

La DRH s’est immédiatement saisie du dossier, confirmant l’ampleur de la crise. Le club n’a pas tardé à réagir, soucieux d’apaiser un climat déjà sous tension autour de l’organigramme. Selon les informations de FootMercato, la direction sportive ne souhaite laisser aucune zone d’ombre sur ce dossier sensible qui secoue les coulisses du Vélodrome.

Dans une période où la stabilité de l’OM est déjà fragilisée par d’autres feuilletons, ce nouvel épisode vient s’ajouter à une actualité brûlante. La réalité est tout autre que celle affichée en façade, et la suite de l’affaire Tahri sera scrutée de près en interne. Une décision officielle de la direction est désormais attendue alors que la pression ne cesse de monter à Marseille.