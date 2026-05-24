Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Surnommé « Mbappé », Sékou Oumar Maïga a convaincu les recruteurs de l’OM pour signer bientôt un contrat de trois ans.

L’OM continue d’explorer des pistes ambitieuses et parfois surprenantes pour renforcer son secteur offensif. Et cette fois, un jeune talent africain attire fortement l’attention du club phocéen. Selon Africafoot, le club phocéen, suivrait de près la progression de Sékou Oumar Maïga, attaquant du Binga FC, considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de son championnat.

Un profil qui a tapé dans l’œil des recruteurs

Âgé de seulement 19 ans, l’attaquant malien a réalisé une saison remarquée avec 9 buts inscrits, ce qui le place parmi les meilleurs réalisateurs du championnat national. Son profil de buteur rapide et explosif lui a valu des comparaisons flatteuses et une montée en visibilité auprès de plusieurs clubs européens.

Selon plusieurs sources proches du dossier, le joueur aurait été mis à l’essai par Marseille durant plusieurs semaines et aurait convaincu les recruteurs du club. Le staff olympien serait satisfait de son potentiel et envisagerait un engagement sur un contrat professionnel de trois ans à partir du mercato estival.

Un départ différé mais acté pour l’OM

Pour autant, le transfert ne serait pas immédiat. Le Binga FC, actuellement engagé dans sa saison, souhaiterait conserver son joueur jusqu’à la fin de l’exercice. Une situation qui retarde donc son arrivée en France, mais ne remet pas en cause le principe d’un futur accord.

Si l’OM avance concrètement sur ce profil, la concurrence reste possible, comme souvent sur les jeunes talents africains suivis par plusieurs clubs européens. Reste désormais à voir si Marseille transformera l’essai et officialisera ce pari offensif à fort potentiel.