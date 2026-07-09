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FRANCE

OM Mercato : énorme coup de théâtre pour le futur club de Greenwood !

Par Fabien Chorlet - 9 Juil 2026, 17:35
Mason Greenwood sous le maillot de l'OM

Alors que Fenerbahçe semblait en pole position, l’Atlético Madrid pourrait finalement rafler la mise dans le dossier Mason Greenwood.

Le transfert de Mason Greenwood se précise. Comme révélé par plusieurs médias, l’Olympique de Marseille serait très proche d’un accord total avec Fenerbahçe pour le transfert de l’Anglais, pour un montant de 40 millions d’euros, plus des bonus. Si le club turc tiendrait donc la corde pour récupérer l’ancien joueur de Manchester United, un cador européen n’aurait pas dit son dernier mot. Il s’agit de l’Atlético de Madrid. Le club entraîné par Diego Simeone suivrait le dossier depuis plusieurs semaines et serait désormais passé à l’offensive afin de tenter de doubler Fenerbahçe dans la dernière ligne droite.

L’Atlético Madrid a fait une meilleure offre que Fenerbahçe pour Greenwood

Selon L’Équipe, les Colchoneros voudraient faire de Mason Greenwood le successeur d’Antoine Griezmann, parti à Orlando, en MLS, et auraient formulé à l’OM une offre de 45 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus. Toujours selon le quotidien sportif, cette proposition placerait l’Atlético au niveau des exigences financières marseillaises. Par ailleurs, le club madrilène aurait la préférence de Mason Greenwood, séduit par la perspective de poursuivre sa carrière en Liga et de disputer la Ligue des champions.

L’attaquant de 24 ans serait même prêt à renoncer aux 8,5 % du montant de son futur transfert auxquels il peut prétendre, selon une clause négociée avec l’OM lors de son arrivée à l’été 2024 afin de réduire le coût de son salaire. Un effort financier qui pourrait faciliter les négociations entre les deux clubs et renforcer les chances de voir l’international anglais rejoindre la capitale espagnole.

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