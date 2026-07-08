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FRANCE

OM, Stade Rennais : le retour de Martin Terrier en Ligue 1 se précise !

Par Louis Chrestian - 8 Juil 2026, 13:40
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Martin Terrier pourrait bien faire son grand retour en Ligue 1 cet été. En quête d’un nouveau souffle après une période compliquée au Bayer Leverkusen, l’ancien attaquant du Stade Rennais aurait proposé ses services à l’OM. Une piste encore loin d’être bouclée, mais qui a de quoi intriguer du côté de Marseille.

Martin Terrier se verrait bien à l’OM

Sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en 2029, Martin Terrier n’est pas libre de ses mouvements. Mais selon les dernières tendances, l’attaquant français aurait proposé ses services à l’Olympique de Marseille.

Pour l’instant, aucun contact n’aurait encore eu lieu entre l’OM et le club allemand. Le dossier n’en est donc qu’à un stade préliminaire. Mais le simple fait que Terrier se verrait bien rejoindre Marseille suffit à lancer une petite agitation autour de son avenir.

À 29 ans, l’ancien joueur du Stade Rennais pourrait avoir envie de retrouver un championnat qu’il connaît parfaitement, dans un environnement où il a déjà prouvé sa valeur.

Bruno Genesio, l’atout majeur de l’OM

L’OM possède un avantage non négligeable dans ce dossier : Bruno Genesio. Le nouvel entraîneur marseillais connaît très bien Martin Terrier pour l’avoir côtoyé au Stade Rennais.

Sous les ordres de Genesio, Terrier avait affiché l’un des meilleurs niveaux de sa carrière. Le technicien français sait comment l’utiliser, connaît ses qualités et pourrait voir en lui un profil idéal pour apporter de l’expérience, de la polyvalence et de l’efficacité dans le secteur offensif.

Pour Martin Terrier, retrouver un coach qui lui fait confiance pourrait aussi être un élément déterminant. Après une aventure allemande moins évidente, l’idée de se relancer dans un cadre familier a forcément du sens.

Une attaque marseillaise en pleine reconstruction

Cette piste intervient dans un contexte particulier à Marseille. Le secteur offensif de l’OM pourrait connaître de nombreux mouvements cet été.

Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang sont notamment listés parmi les principaux candidats au départ. Faris Moumbagna et Neal Maupay reviennent également de prêt, sans certitude absolue sur leur avenir dans le projet marseillais.

De son côté, l’OM compte sur Amine Gouiri et Igor Paixão, deux éléments importants de l’effectif. Mais là encore, le marché peut tout changer. En cas d’offre intéressante, Marseille pourrait être amené à réfléchir, même pour des joueurs sur lesquels le club comptait initialement.

Dans ce contexte mouvant, Martin Terrier apparaît comme une opportunité à surveiller.

Une valeur abordable, mais un dossier à construire

Estimé autour de 8 millions d’euros, Martin Terrier représente une piste financièrement accessible sur le papier. Mais son contrat jusqu’en 2029 avec le Bayer Leverkusen complique forcément les choses.

Leverkusen n’a aucune obligation de le laisser partir facilement, et l’OM devra d’abord décider si cette piste mérite une offensive concrète. Pour l’instant, aucun échange entre les deux clubs n’a été lancé.

Mais dans un mercato où Marseille cherche à remodeler son attaque, le profil de Terrier peut cocher plusieurs cases : expérience de la Ligue 1, connaissance de Genesio, capacité à évoluer sur plusieurs postes offensifs et envie possible de se relancer.

Un retour en Ligue 1 qui prend forme

Le Stade Rennais gardera forcément un œil sur ce dossier. Martin Terrier a laissé une vraie trace en Bretagne, où il a connu ses plus belles années. Mais aujourd’hui, c’est bien l’OM qui pourrait représenter une porte de sortie intéressante pour l’attaquant français.

Rien n’est encore fait, et Marseille n’a pas lancé de négociation avec Leverkusen. Mais le retour de Martin Terrier en Ligue 1 semble de moins en moins improbable.

Entre son envie de rebondir, le lien fort avec Bruno Genesio et les mouvements attendus dans l’attaque olympienne, le dossier a tous les ingrédients pour devenir l’un des feuilletons à suivre de l’été.

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