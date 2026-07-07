OM : le chat noir identifié, Genesio veut pourtant le garder

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Pierre-Emerick Aubameyang est-il devenu, malgré lui, le symbole des désillusions récentes de l’Olympique de Marseille ?

L’attaquant gabonais reste un joueur majeur, capable de marquer et de faire marquer. Pourtant, son éventuel maintien fait débat chez les supporters marseillais. Car depuis son arrivée, les statistiques individuelles sont là… mais les objectifs collectifs n’ont jamais vraiment été atteints.

Aubameyang, des chiffres solides mais des saisons frustrantes

Sur le plan personnel, difficile de reprocher grand-chose à Pierre-Emerick Aubameyang. L’ancien joueur d’Arsenal et du Barça a souvent répondu présent devant le but, avec des réalisations importantes.

Mais à Marseille, les bilans collectifs ont laissé un goût amer.

Lors de sa première saison à l’OM, le club avait pourtant frappé fort sur le marché des transferts avec notamment Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Aubameyang pour dynamiter l’attaque. Malgré ce recrutement XXL, les Olympiens avaient terminé à une décevante huitième place de Ligue 1.

Un échec difficile à digérer pour un club habitué à viser beaucoup plus haut.

Son retour n’a pas suffi à relancer l’OM

Pour son retour, Aubameyang a retrouvé un effectif encore plus séduisant sur le papier. L’OM semblait disposer des armes nécessaires pour s’installer durablement parmi les meilleurs clubs français.

Mais une nouvelle fois, la saison a été marquée par de nombreuses déconvenues. Les résultats irréguliers, les frustrations et plusieurs grosses déceptions ont fini par peser sur l’ambiance autour du club.

Cinquième à l’arrivée, Marseille n’a pas complètement sombré, mais le sentiment reste le même : l’équipe n’a jamais répondu aux attentes.

Et forcément, certains supporters font le rapprochement avec la présence d’Aubameyang, même si l’attaquant gabonais est loin d’être le seul responsable des difficultés collectives.

Un « chat noir » ou simplement le mauvais contexte ?

Peut-on réellement considérer Aubameyang comme un chat noir à l’OM ? Sportivement, ce serait très sévère.

Le Gabonais reste un attaquant de haut niveau, apprécié dans le vestiaire et encore capable de peser dans les grands rendez-vous. Son expérience, son leadership et son efficacité peuvent représenter des atouts précieux pour Bruno Genesio.

Mais Marseille doit désormais se poser la bonne question : faut-il continuer à construire autour d’un joueur au salaire très élevé, alors que le club cherche à repartir sur un nouveau cycle ?

Aubameyang peut-il enfin vivre une grande saison à Marseille ?

Selon La Provence, Bruno Genesio aimerait conserver Aubameyang pour profiter de son efficacité, de son expérience et de son influence dans le groupe.

L’attaquant ne serait d’ailleurs pas opposé à l’idée de rester une saison supplémentaire, malgré l’intérêt de plusieurs clubs étrangers.

Le débat est donc lancé : Pierre-Emerick Aubameyang est-il un porte-bonheur encore mal exploité par l’OM, ou le symbole d’un cycle qui n’a jamais vraiment fonctionné ?

Une chose est sûre : s’il reste, il devra aider Marseille à faire bien plus qu’empiler les statistiques. Cette fois, les supporters attendront surtout des résultats.