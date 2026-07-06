Tadjidine Mmadi (19 ans), lancé par l’OM la saison dernière, pourrait quitter le club phocéen au mercato estival.

L’OM pourrait encore être contraint de vendre pour équilibrer ses comptes cet été. Et après Mason Greenwood, c’est un jeune talent du centre de formation qui pourrait en faire les frais.

Utrecht s’intéresse au jeune Mmadi

Selon La Minute OM, le FC Utrecht surveille de très près la situation de Tadjidine Mmadi (19 ans). Le club néerlandais aurait envoyé plusieurs rapports de scouting sur le jeune milieu de terrain marseillais, apparu avec les pros la saison dernière et considéré comme l’un des profils les plus prometteurs du groupe élargi.

Une piste sérieuse, même si aucun accord n’est encore trouvé à ce stade. Les dirigeants néerlandais apprécient particulièrement sa qualité technique, sa projection vers l’avant et sa capacité à jouer dans différents rôles au milieu. De quoi en faire une option crédible pour un club habitué à développer de jeunes talents. Mais en interne, le dossier est loin d’être simple.

Genesio déjà dos au mur ?

Bruno Genesio, désormais attentif à la gestion de son effectif et aux équilibres financiers du club, ne serait pas totalement fermé à un départ… même si le joueur est considéré comme un projet d’avenir. Le technicien sait que la situation économique de l’OM oblige parfois à faire des choix difficiles, notamment concernant les jeunes formés au club ou récemment intégrés au groupe professionnel.

La vraie question est donc ailleurs : Marseille peut-il vraiment se permettre de perdre un jeune milieu encore en pleine progression ? Pour l’instant, rien n’est acté, mais la tendance existe. Utrecht reste à l’affût, prêt à dégainer si la porte s’ouvre, tandis que l’OM réfléchit à la meilleure stratégie : conserver un espoir ou profiter d’une offre pour renflouer les caisses. Un dossier à suivre de très près dans les prochaines semaines du mercato estival.