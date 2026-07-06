OM : Greenwood fait une promesse à Gasperini qu’il n’a jamais tenue à Marseille

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Mason Greenwood se rapproche-t-il de l’AS Roma ? Très convoité depuis le début du mercato, l’attaquant anglais aurait envoyé un message particulièrement fort à Gian Piero Gasperini, le nouvel entraîneur romain.

Selon Il Messaggero, le technicien italien s’est entretenu à plusieurs reprises avec le joueur de l’OM afin de lui présenter son projet. Et une question aurait rapidement été posée à l’ancien Mancunien : « Es-tu prêt à courir ? »

La réponse de Greenwood aurait été sans ambiguïté : « Oui, je suis prêt. Je viens aussi pour marquer beaucoup de buts. »

Greenwood prêt à changer de registre ?

Cette réponse ne passera pas inaperçue à Marseille. Car durant son passage à l’OM, Mason Greenwood a régulièrement été critiqué pour son investissement sans ballon et son implication dans les efforts défensifs.

Roberto De Zerbi avait notamment pointé du doigt certains manques dans son attitude collective. À Rome, Gasperini attendrait justement de lui un rôle bien plus complet, avec une grosse exigence dans le pressing, les courses et le repli.

Une promesse qui pourrait donc faire sourire jaune du côté de Marseille : Greenwood assure être prêt à courir pour Gasperini, un aspect qu’il n’a jamais vraiment réussi à imposer sous le maillot olympien.

Il Messaggero : Gian Piero Gasperini a contacté Mason #Greenwood à plusieurs reprises, l'attaquant est totalement convaincu par le projet de la Roma. Dans l'un des appels, le technicien lui a même demandé : "es-tu prêt à courir ?". "Oui je suis prêt, je viens aussi pour marquer… pic.twitter.com/64FcvR3fBX — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 6, 2026

La Roma accélère avec une offre de 45 M€

La Louve semble désormais déterminée à boucler le dossier. D’après La Gazzetta dello Sport, l’AS Roma devrait transmettre une offre de 45 millions d’euros, bonus compris, à l’OM dans les prochaines heures.

Marseille réclame environ 50 millions d’euros pour accepter un départ de son attaquant. L’écart se réduit, même si Grégory Lorenzi ne compte pas brader l’un de ses plus gros actifs de l’été.

La Roma aurait déjà avancé avec le clan Greenwood sur un contrat de cinq ans, avec un salaire supérieur à 4 millions d’euros par saison. De quoi placer le club italien en bonne position.

Fenerbahçe et l’Atlético restent derrière

Fenerbahçe pousse également pour attirer Greenwood, avec l’appui de l’entourage du joueur. Mais l’OM ne serait pas satisfait des conditions proposées par le club turc.

L’Atlético de Madrid serait aussi dans la course, mais son offre estimée à 30 millions d’euros apparaît encore très loin des attentes marseillaises.

La Roma semble donc avoir pris une longueur d’avance. Et avec sa promesse faite à Gasperini, Mason Greenwood a peut-être déjà commencé à se projeter loin du Vélodrome.