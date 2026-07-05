La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Placé sur la liste des transferts, Pierre-Emile Höjbjerg (30 ans) n’a plus aucune envie de rester à l’OM la saison prochaine.

C’est un nouveau dossier sensible qui s’ouvre à l’OM. À peine le mercato lancé, un cadre du vestiaire marseillais semble déjà tourner la page, avec une situation qui pourrait rapidement s’accélérer.

Höjbjerg veut tourner la page OM

Pierre-Emile Höjbjerg (30 ans), placé sur la liste des transferts, ne souhaiterait plus poursuivre l’aventure olympienne. Un signal fort envoyé en interne, alors que le milieu danois était censé incarner une certaine stabilité au cœur du projet. Selon RMC Sport, l’OM fonctionnerait désormais avec une hiérarchie claire des situations mercato :

Les joueurs à forte valeur marchande, comme Mason Greenwood, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Quinten Timber ou Timothy Weah, très courtisés et considérés comme des actifs majeurs.

Les joueurs plus en difficulté mais avec une volonté de départ, à l’image de Pierre-Emile Höjbjerg, dont l’avenir semble déjà s’écrire loin de Marseille.

Les dossiers capables d’animer le mercato, avec des profils comme Nayef Aguerd, Amine Gouiri, Hamed Traoré ou encore Angel Gomes, tous suivis de près sur le marché.

Un challenge en Italie ?

Dans ce contexte, le cas Höjbjerg prend une tournure particulière. Arrivé à l’OM à l’été 2024 avec un statut important sous Roberto De Zerbi, le Danois n’a pas totalement convaincu lors de sa deuxième saison sous le maillot olympien. En interne, son rendement est jugé irrégulier, loin des attentes placées en lui. Le joueur de 30 ans, lui, ne cacherait plus son envie de changement.

Un retour en Serie A est évoqué, championnat qu’il connaît bien et qui pourrait correspondre à son profil. Mais son salaire élevé constitue un véritable frein pour plusieurs clubs intéressés. Résultat : un dossier bloqué entre volonté de départ, contraintes économiques et stratégie de l’OM, qui devra trancher rapidement pour éviter un nouveau feuilleton interne.