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FRANCE

PSG Mercato : c’est confirmé pour un ancien chouchou de l’OM qui brille au Mondial

Par William Tertrin - 4 Juil 2026, 15:00

Ancien chouchou de l’OM proposé au PSG l’hiver dernier, Ismael Saibari a finalement explosé sur la scène mondiale avec le Maroc.

Si l’information avait déjà été dévoilée il y a plusieurs mois, elle vient de ressortir en pleine Coupe du Monde. En effet, selon Le Parisien, le Marocain Ismaël Saibari a bien été proposé au PSG en décembre dernier.

Le milieu offensif qui brille au Mondial avec 3 buts en 4 matchs figurait dans une liste de joueurs suggérés à la direction sportive parisienne, alors en réflexion sur certaines opportunités de marché. Mais malgré un profil jugé intéressant, le PSG n’a pas donné suite, préférant ne pas activer ce dossier à l’hiver.

Dans la même période, Paris a réorienté son mercato vers des profils plus jeunes et plus compatibles avec sa stratégie de long terme. Le club de la capitale a notamment accéléré sur Dro Fernández, recruté en provenance du FC Barcelone pour renforcer l’animation offensive.

L’ombre de l’OM et de Benatia dans le dossier

Si l’intérêt du PSG est aujourd’hui de nouveau évoqué, le nom de Saibari avait déjà circulé en Ligue 1 auparavant. En effet, le profil du Marocain avait aussi été apprécié à l’OM sous l’impulsion de Mehdi Benatia.

Une piste étudiée, sans concrétisation, mais qui témoigne de l’intérêt autour du joueur qui vient de signer au Bayern Munich pour plus de 50 millions d’euros.

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