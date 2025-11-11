L’hiver approche et l’Olympique de Marseille accélère en coulisses. Ismael Saibari, l’international marocain en pleine explosion au PSV Eindhoven, incarne la nouvelle cible offensive des dirigeants. Entre ambition retrouvée et forte pression du marché européen, l’OM veut frapper un grand coup : décryptage d’une opération qui bouscule déjà l’actualité marseillaise.

L’Olympique de Marseille entre ambition et mercato d’hiver

Le début de saison marseillais s’inscrit sous le signe du renouveau. Avec 25 points récoltés en 12 journées de Ligue 1, l’OM affiche une solidité rarement vue depuis l’ère McCourt. Cette dynamique, couplée à une direction pilotée par Pablo Longoria et Medhi Benatia, confirme une intention claire : renforcer le collectif dès cet hiver, sans casser l’équilibre.

Alors que le mercato s’annonce crucial, la cellule de recrutement multiplie les pistes, avec une attention toute particulière portée à la suite du projet. Pour Benatia, le suivi d’Ismael Saibari dans le recrutement de l’OM est révélateur d’une volonté de viser haut, en restant fidèle à une logique d’audace et d’intelligence de marché.

Pourquoi Ismael Saibari séduit Marseille

Né en Espagne mais international marocain, Ismael Saibari coche toutes les cases modernes : il est jeune (24 ans), costaud (1,85 m), pressé d’éclore et déjà leader technique au PSV Eindhoven. Milieu box-to-box complet, capable d’occuper aussi l’aile, il s’illustre par son abattage autant que sa propreté technique. Sa saison 2025/26 en Eredivisie parle d’elle-même : 8 buts et 2 passes décisives en 12 matches, 100% de titularisations, presque aucune minute ratée, zéro carton.

L’ascension fulgurante de sa valeur marchande (de 25 000€ à 27 millions € en quatre ans) témoigne autant de ses progrès que de sa maîtrise sur le terrain. Pour en jauger l’ampleur, il suffit de mesurer le profil et la valeur estimée d’Ismael Saibari à l’approche du mercato. Marseille veut injecter ce dynamisme dans son entrejeu, avec la perspective d’un joueur formaté pour élever le niveau collectif sur la durée.

Une rude concurrence européenne pour Saibari

L’effet Saibari dépasse la frontière hexagonale. Plusieurs écuries de Premier League, dont West Ham, mais aussi des représentants de Série A et de Liga Nos, surveillent le milieu marocain de près. Dans le camp anglais, la concurrence de West Ham pour le transfert d’Ismael Saibari ajoute une dimension piquante au dossier, obligeant l’OM à muscler sa stratégie de séduction.

Les directions, souvent séduites par les statistiques de Saibari avec le PSV et le Maroc (17 sélections, 5 buts internationaux), cherchent des profils alliant percée offensive, résistance dans les duels et expérience du haut niveau. Son contrat jusqu’en 2029 laisse le club néerlandais en position de négociation, mais le contexte du mercato hivernal, avec ses effets d’aubaine, pousse à la vigilance sur tous les fronts.

Le calendrier stratégique du transfert

Le timing de l’opération, lui, se joue à plusieurs niveaux. L’OM aimerait boucler le dossier rapidement pour s’installer sur la continuité des résultats récents. Cependant, la présence d’Ismael Saibari à la CAN 2026 avec le Maroc impactera nécessairement l’intégration immédiate. Son arrivée pourrait être effective dès fin janvier, après la compétition, ou s’anticiper en amont selon le bon vouloir du PSV.

La direction marseillaise joue la montre mais veut éviter de casser la dynamique de groupe, clef d’une deuxième partie de saison charnière. Néanmoins, ce marché hivernal pourrait ouvrir une fenêtre stratégique, où la détermination de l’OM pourrait faire la différence et s’inscrire dans la durée. À ce titre, l’intérêt prolongé de l’OM pour Ismael Saibari au PSV Eindhoven s’inscrit dans une phase préparée et non dans la précipitation.

L’OM retrouve une position de force sur le marché

Stabilité institutionnelle, direction affirmée et résultats au rendez-vous : l’Olympique de Marseille aborde ce marché avec des arguments solides. Finie la valse des incertitudes, le club provençal veut assumer ses ambitions européennes et répondre à ses besoins offensifs, comme en témoigne le contexte actuel de l’OM et ses besoins offensifs incluant Saibari. Longoria et Benatia entendent capitaliser sur la confiance ramenée par le retour au premier plan en Ligue 1.

L’arrivée d’Ismael Saibari serait à la fois une arme sur le court terme et un atout de valorisation pour l’avenir. Son calibre correspond à l’image que veut envoyer Marseille sur le vieux continent. Pour évaluer son parcours, il suffit de regarder la fiche actualisée et ses performances sur Foot Mercato. Plus qu’un pari, c’est le symbole d’une nouvelle ère sur le marché des transferts.

En s’attaquant à ce dossier, l’OM prouve qu’il joue désormais dans la cour des grands, prêt à relever les défis des ambitions collectives et de la concurrence féroce.