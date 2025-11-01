OM Mercato : Benatia oublie Endrick avec un buteur qui flambe en Ligue des Champions !

Avec l’absence d’Amine Gouiri, l’OM se positionne sur Ismael Saibari, milieu offensif du PSV et international marocain, déjà suivi par plusieurs clubs européens.

Et si l’OM recrutait en attaque. Alors qu’Amine Gouiri sera indisponible jusqu’en janvier 2026, Medhi Benatia aurait coché le nom d’Ismael Saibari pour renforcer son secteur offensif. D’après Ekrem Konur, le milieu offensif du PSV et international marocain attire l’attention dans toute l’Europe : le joueur de 24 ans est suivi de près par Séville, le Betis, Brighton, Brentford et donc l’OM.

Saibari flambe dans la zone de vérité

Les dirigeants phocéens voient en lui une opportunité d’apporter créativité et profondeur à l’attaque marseillaise. Saibari, passé par plusieurs championnats et habitué à la Ligue des Champions avec le PSV, possède le profil pour faire la différence sur le front offensif. S’il n’est pas un avant-centre pur, il fait partir de ceux qui savent se trouver au bon endroit au bon moment pour faire trembler les filets.

Un dossier pour l’été 2026 ?

Cette saison, le Marocain a ainsi claqué 8 buts en 11 matches d’Eredivisie (plus une passe décisive) et il compte déjà 2 réalisations en 3 rencontres de Ligue des Champions, face à des cadors comme Leverkusen et Naples. Si l’OM réussit à attirer Saibari, ce serait un coup stratégique majeur, même si Konur semble parler d’une opération prévue pour l’été prochain. Affaire à suivre…