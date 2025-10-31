Le feuilleton Endrick prend un tournant clair : à 19 ans, l’attaquant brésilien du Real Madrid aurait choisi son camp entre l’OM et l’OL.

Endrick aurait une préférence pour son avenir. Selon UOL, O Globo et TNT Sports, c’est bien l’Olympique Lyonnais qui séduit le plus le prodige du Real Madrid, devant l’OM, et les négociations pour un prêt gratuit avec prise en charge partielle de son salaire pourraient désormais avancer.

Le jeune joueur est séduit par le projet lyonnais et la perspective de jouer un rôle clé dans l’attaque des Gones. Son entourage confirme que l’OL remplit toutes ses conditions, et Endrick a donné son feu vert pour poursuivre les discussions en vue d’un prêt dès janvier. L’OM, pourtant intéressé, se retrouverait donc distancé dans la course, la préférence du joueur semblant désormais très nette.

Endrick préfèrerait l’OL à l’OM !

Malgré cette avance, la prudence reste de mise. Le Real Madrid exclut toute vente et d’autres clubs européens, comme Valence, la Real Sociedad ou West Ham, surveillent la situation. L’OM ou le PSG pourraient également tenter leur chance, mais Endrick penche clairement pour Lyon, où il voit un projet à la fois ambitieux et concret pour sa progression.

Le Real Madrid avait initialement envisagé un prêt en Espagne afin qu’Endrick s’adapte à la Liga avant d’obtenir sa nationalité espagnole dans six mois. Mais aujourd’hui, c’est la capitale des Gones qui semble tenir la corde. Si tout se confirme, Endrick pourrait débarquer à Lyon dès janvier, envoyant un signal fort aux rivaux français et renforçant immédiatement l’attaque rhodanienne.