Avant le match contre le Paris FC (3-3), Michele Kang a été interpellée dans le trafic parisien par un supporter de l’OL sur Endrick, jeune attaquant du Real Madrid visé par l’OL pour un prêt.

Mercredi soir, alors que l’Olympique Lyonnais s’apprêtait à affronter le Paris FC au stade Jean-Bouin (3-3), la présidente Michele Kang a vécu une petite scène insolite en marge du match. Présente en voiture dans les rues parisiennes avant la rencontre, elle a été arrêtée… par un supporter lyonnais coincé dans le trafic.

« Endrick, here we go ? », lui a lancé l’homme, reprenant la célèbre formule du journaliste Fabrizio Romano pour annoncer un transfert imminent. Il s’agissait bien sûr d’évoquer le jeune attaquant brésilien du Real Madrid, que l’OL vise pour un prêt lors du mercato hivernal.

Michele Kang confirme… en souriant

D’abord surprise, Michele Kang a mis quelques secondes à comprendre la référence avant de répondre avec un sourire : « Here we go, ok ok ». Une réaction qui semblait davantage signifier qu’elle avait saisi la question du supporter que confirmer la transaction elle-même. Mais, qui sait, la présidente lyonnaise a peut-être vendu la mèche sans le savoir…

Reste à savoir si l’OL pourra réellement concrétiser ce prêt tant attendu, mais l’anecdote a déjà fait sourire les fans sur les réseaux sociaux