Il veut venir en Ligue 1 et penche pour un des deux Olympiques…

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick espère quitter le club merengue cet hiver via un prêt et l’OM comme l’OL font partie des clubs chauds pour l’accueillir, au même titre que de nombreuses autres formations, dont l’AS Monaco, le RB Leipzig, le Bayer Leverkusen, le FC Séville, Benfica, Bologne, le PSV, l’Ajax ou encore Palmeiras. Selon Diario AS, son agence a commencé à étudier les offres de prêt. Si Xabi Alonso rechigne toujours à le faire jouer, il demandera à partir afin de maximiser ses chances d’être sélectionné pour la Coupe du Monde 2026.

Il veut venir à l’OL

AS estime qu’il faudrait débourser environ 4,5 millions d’euros pour accueillir Endrick dans le cadre d’un prêt d’une demi-saison. Et d’après Fabrizio Romano, c’est vers l’OL qu’Endrick souhaite se diriger. Lyon a déjà lancé les grandes manœuvres pour attirer l’attaquant de 19 ans dans ses rangs lors du mercato hivernal. Une approche officielle a même déjà été réalisée et elle aurait reçu un écho favorable du joueur. Il considèrerait l’OL comme étant « la solution idéale ». A suivre…