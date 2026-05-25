Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Passé avec fracas par l’OM entre 2028 et 2022, un défenseur international va faire son retour dans les rangs de l’OL.

Le dossier Duje Ćaleta-Car refait surface du côté de l’OL. Prêté avec option d’achat la saison dernière à la Real Sociedad, le défenseur croate n’a finalement pas réussi à convaincre définitivement le club basque de lever l’option fixée à 4 millions d’euros.

Caleta-Car va revenir à l’OL

Pourtant, son passage en Liga n’a pas été anecdotique. Avec 27 matchs disputés, Ćaleta-Car a bénéficié d’un temps de jeu conséquent et a même enchaîné des titularisations régulières. Mais malgré cette stabilité apparente, la direction de la Sociedad a estimé que le rendement global n’était pas suffisant pour en faire un élément durable du projet. Résultat : retour à Lyon cet été. Un retour qui ne devrait cependant pas durer très longtemps. À l’Olympique Lyonnais, la situation du défenseur est claire : il ne fait pas partie des plans prioritaires pour la saison à venir. Les dirigeants rhodaniens, toujours attentifs à la gestion de leur masse salariale, étudieront toute offre sérieuse pour s’en séparer rapidement.

Quel avenir cet été ?

Passé par l’OM, où il n’avait jamais réellement répondu aux attentes, Ćaleta-Car traîne encore une étiquette de joueur irrégulier malgré son expérience internationale avec la Croatie. Ce nouveau retour à Lyon ressemble donc davantage à une étape transitoire qu’à un véritable nouveau départ. L’OL espère désormais lui trouver une porte de sortie définitive lors de ce mercato estival afin d’alléger son effectif et de repartir sur un cycle plus stable. Une chose est sûre : l’avenir du défenseur croate ne devrait pas s’écrire très longtemps entre Rhône et Saône.