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ASSE – OGC Nice : Montanier annonce une bonne nouvelle et en dit plus sur les internationaux avant le barrage 

Par Bastien Aubert - 25 Mai 2026, 12:28
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Philippe Montanier (ASSE)

Philippe Montanier a tenu sa conférence de presse à la veille du barrage aller de Ligue 1 entre l’ASSE et l’OGC Nice (20h45).

À la veille du barrage aller entre l’ASSE et l’OGC Nice, Philippe Montanier a livré plusieurs indications importantes sur l’état de son groupe. Et il y a déjà une bonne nouvelle pour les Verts : le technicien stéphanois a confirmé le retour de Florian Tardieu dans le groupe avant ce rendez-vous capital. Même si le milieu ne devrait pas être capable d’enchaîner l’intégralité de la rencontre, son retour représente un renfort précieux dans un contexte de forte tension sportive.

« Tardieu est de retour et c’est une bonne nouvelle »

« Florian Tardieu est de retour et c’est une bonne nouvelle, même si l’on sait qu’il ne pourra pas jouer un match entier », a expliqué Montanier en conférence de presse. En revanche, plusieurs incertitudes demeurent. Ben Old reste très incertain après une gêne aux ischios-jambiers.

Le staff médical prendra une décision définitive après un ultime réveil musculaire prévu avant le match. « Ben Old est touché aux ischios et est incertain. On décidera demain après un ultime réveil musculaire », a précisé l’entraîneur de l’ASSE. Autre mauvaise nouvelle : Djylian N’Guessan est officiellement forfait pour cette première manche.

Old incertain, les autres internationaux aussi ! 

Enfin, Montanier a également évoqué le dossier sensible des internationaux, sujet particulièrement complexe dans ces barrages programmés pendant une période FIFA : « Concernant les autres internationaux, des discussions sont en cours pour qu’on puisse compter sur eux pour ces deux matchs importants calés sur une date FIFA. On est dans l’attente, mais on s’adapte. »

Un dossier encore flou qui concerne aussi plusieurs joueurs niçois et qui pourrait avoir un impact direct sur les compositions des deux équipes d’ici le match retour. Dans le Chaudron, l’ASSE espère désormais récupérer un maximum de forces vives pour aborder ce barrage avec les meilleures armes possibles.

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