Pointé du doigt par les supporters de l’ASSE, Larry Tanenbaum préparait en coulisses de lourds investissements à l’ASSE.

Dans un contexte encore marqué par la reconstruction du club, l’ASSE se retrouve au centre d’un discours très optimiste sur son futur. Selon les propos relayés par Bernard Caiazzo sur la chaîne YouTube Dessous des Verts, l’arrivée de Larry Tanenbaum serait synonyme de montée en puissance progressive du club sur les prochaines saisons.

« Les clubs possédés par des milliardaires ne sont pas au rendez-vous du succès cette saison, mais dans le temps, ils sont sûrs de gagner car ils corrigeront les problèmes, a-t-il déclaré. Je suis très optimiste pour l’ASSE, Larry Tanenbaum fera de gros investissements pour le club. Certains clubs sont en train de régresser, il y a une place à prendre pour l’ASSE. Les Verts vont revenir au plus haut niveau. »

Un projet ambitieux sur le long terme

Toujours selon ces déclarations, l’objectif serait clair : ramener les Verts au plus haut niveau et construire un projet durable capable de viser l’Europe à moyen terme.

Le soutien au coach Philippe Montanier est également mis en avant comme un élément central du projet sportif actuel, jugé structuré et cohérent dans cette phase de transition. « Je suis persuadé qu’on va remonter en Ligue 1 et que l’avenir du club à 3 ou 4 ans sera un avenir européen », a notamment expliqué Caiazzo.

Investissements attendus en interne

L’un des points majeurs évoqués concerne la capacité financière du projet. L’arrivée de Tanenbaum serait associée à de potentiels investissements importants, destinés à renforcer l’effectif et moderniser la structure du club. L’idée d’un développement progressif mais ambitieux est clairement assumée, avec la volonté de repositionner l’ASSE parmi les clubs capables de rivaliser durablement en haut de tableau.

Dans un football français dominé par des structures puissantes et des investisseurs solides, Saint-Étienne espère retrouver une place importante grâce à ce projet. Mais pour cela, les promesses devront rapidement se traduire sur le terrain, notamment avec une remontée rapide en Ligue 1, étape indispensable avant toute ambition européenne. En attendant, ce discours nourrit autant l’espoir que la prudence chez les supporters des Verts.