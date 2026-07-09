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OM Mercato : la huitième signature de l’été officialisée, un défenseur quitte le club !

Par Fabien Chorlet - 9 Juil 2026, 14:20
Kelyann Bezahaf sous le maillot de l'OM

L’Olympique de Marseille continue de miser sur sa jeunesse cet été. Le club phocéen a officialisé ce jeudi la signature du premier contrat professionnel de Kelyann Bezahaf. Auteur d’une saison remarquée avec la réserve marseillaise, le latéral droit algérien s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec son club formateur.

Il s’agit de la huitième signature de l’été chez les jeunes, après celles de Sasha Lung, Jephthe Malanda, Osmane N’Diaye, Adam El Boughlamy, Jah-Mason Telusson, Paolo Trigano et Mathis Clément.

Rony Mimb Baheng quitte l’OM pour Pau

Dans le sens des départs, l’OM a également enregistré ce jeudi celui de Rony Mimb Baheng. Prêté la saison dernière à Aubagne, le jeune défenseur central camerounais a définitivement quitté le club phocéen pour rejoindre Pau. Avec le pensionnaire de Ligue 2, le natif de Douala a signé un contrat de trois saisons, soit jusqu’en juin 2029. Arrivé à Marseille à l’été 2023, Rony Mimb Baheng n’aura finalement disputé le moindre match avec l’équipe première de l’OM.

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