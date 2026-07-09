Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Mason Greenwood sur le départ de l’OM, pourquoi le club phocéen ne se positionnera pas sur Haissem Hassan, révélation de la Coupe du Monde 2026 ?

Avec le possible départ de Mason Greenwood cet été, l’OM va devoir réfléchir à un renfort offensif capable d’apporter de la percussion sur les côtés. Et un nom commence forcément à attirer l’attention après la Coupe du Monde 2026 : Haissem Hassan.

Et si l’OM se positionnait sur Hassan ?

L’ailier égyptien de 24 ans a été l’une des grandes sensations du tournoi. Lors du huitième de finale face à l’Argentine, Hassan a livré une prestation impressionnante, mettant en difficulté la défense albiceleste par ses accélérations, ses dribbles et sa capacité à créer du danger à chaque prise de balle.

Passeur décisif sur le deuxième but égyptien, le joueur d’Oviedo a marqué les esprits au meilleur moment possible. En plein mercato estival, une telle performance peut forcément faire grimper sa cote et attirer les regards de nombreux clubs européens.

Alors forcément, son profil pourrait interpeller l’OM. Avec Mason Greenwood annoncé sur le départ, Marseille devra trouver un joueur capable de dynamiter son animation offensive. Dans un contexte économique où chaque investissement doit être réfléchi, Haissem Hassan pourrait représenter une opportunité intéressante.

Ounahi a ouvert la voie après le Mondial 2022

Sous contrat avec Oviedo jusqu’en juin 2027, l’ailier égyptien est estimé autour de 3,5 millions d’euros. Un montant qui aurait pu correspondre aux capacités financières du club phocéen avant son explosion au Mondial.

Mais le dossier s’annonce désormais beaucoup plus compliqué. Après son match référence contre l’Argentine, la concurrence risque d’être importante autour du joueur formé à Châteauroux et né à Bagnolet. Plusieurs clubs pourraient tenter de profiter de son exposition internationale.

L’histoire récente montre toutefois que l’OM sait parfois saisir ce type d’opportunité. Lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Azzedine Ounahi avait impressionné avec le Maroc avant de rejoindre Marseille quelques mois plus tard. Le milieu de terrain, notamment encensé par Luis Enrique, avait alors été recruté par Pablo Longoria.

Alors pourquoi ne pas imaginer un nouveau pari mondial réussi ? Haissem Hassan possède un profil qui correspond aux besoins marseillais : jeune, explosif, capable de faire des différences seul et encore doté d’une marge de progression. Reste à savoir si l’OM décidera réellement de passer à l’action. Pour le moment, aucune offensive n’est lancée, mais le nom de Haissem Hassan pourrait rapidement devenir l’un des plus suivis de ce mercato.