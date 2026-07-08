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OM, RC Lens, Stade Rennais, LOSC Mercato : double coup de tonnerre pour Martin Terrier ! 

Par Bastien Aubert - 8 Juil 2026, 17:40
Martin Terrier (Leverkusen)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Sous contrat au Bayer Leverkusen, Martin Terrier (29 ans) semble agiter bon nombre clubs de Ligue 1 en ce mercato estival. 

Le nom de Martin Terrier agite le mercato français depuis plusieurs jours. Alors qu’un intérêt de l’OM avait été évoqué, deux nouvelles prises de parole viennent totalement relancer le dossier de l’ancien atatquant de l’OL, du Stade Rennais et du LOSC.

« Aucun joueur sous contrat se propose à un club »

Tout est parti d’une information du Phocéen faisant état d’un intérêt potentiel de l’OM pour l’attaquant du Bayer Leverkusen. Une piste qui a rapidement été refroidie par Mohamed Toubache-Ter.

L’insider s’est montré particulièrement catégorique sur X : « La canicule fait dire des choses loufoques… Martin Terrier est un joueur très convoité, sous contrat & respectueux du Bayer Leverkusen !! Dans le football moderne, aucun joueur sous contrat se propose à un club. AUCUN. Stop les fantasmes & rafraîchissez-vous. » Une sortie qui semble écarter l’idée d’un joueur cherchant à revenir coûte que coûte en Ligue 1.

« Ici, à Rennes, certains apprécient son profil »

Mais quelques instants plus tard, un autre insider est venu apporter une précision qui relance totalement le dossier. Jonathan a en effet publié : « Ici, à Rennes, certains apprécient son profil. » Un message qui n’est évidemment pas passé inaperçu auprès des supporters rennais. Martin Terrier conserve une énorme cote de popularité en Bretagne, où il avait réalisé plusieurs saisons remarquables avant son départ pour le Bayer Leverkusen. 

Pour l’heure, aucune négociation officielle n’a été révélée. Mais entre les rumeurs autour de l’OM et cette nouvelle confidence concernant le Stade Rennais, le dossier de l’ancien international français pourrait rapidement animer les prochaines semaines du mercato. Sous contrat avec le Bayer Leverkusen, Martin Terrier reste un joueur très apprécié sur le marché. Son avenir dépendra désormais de la volonté du club allemand… et d’une éventuelle offensive d’un prétendant prêt à convaincre toutes les parties.

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