La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Courtisé par plusieurs clubs en ce mercato estival, Martin Terrier (Leverkusen, 29 ans) pourrait rejoindre l’un de ses anciens entraîneurs en Ligue 1.

Martin Terrier pourrait bien être l’une des attractions de la fin du mercato estival. En difficulté pour s’imposer durablement au Bayer Leverkusen, l’ancien international français suscite déjà de nombreuses convoitises en Ligue 1, avec un premier prétendant qui passe à l’action.

Genesio a glissé son nom à l’OM

Selon Jeunes Footeux, l’OM suit de près la situation de Martin Terrier. Le dossier serait notamment poussé par Bruno Genesio, qui connaît parfaitement l’attaquant pour l’avoir dirigé au Stade Rennais durant plusieurs saisons.

Sous les ordres du technicien français, Terrier avait atteint le meilleur niveau de sa carrière en Bretagne, devenant l’un des attaquants les plus performants du championnat grâce à son intelligence de jeu, sa qualité de finition et sa polyvalence offensive. Parti au Bayer Leverkusen, le joueur de 29 ans n’a toutefois jamais retrouvé la même influence. Malgré une deuxième saison correcte en Allemagne, son impact est resté inférieur aux attentes, ce qui pourrait ouvrir la porte à un départ cet été.

Leverkusen ouvert aux discussions ?

À l’OM, Bruno Genesio serait convaincu que Martin Terrier possède encore les qualités pour redevenir un joueur majeur en Ligue 1. Son expérience, sa capacité à évoluer sur tout le front de l’attaque et sa connaissance du système de jeu du nouvel entraîneur olympien constituent autant d’atouts qui séduisent les dirigeants marseillais.

L’OM n’est toutefois pas le seul club susceptible de surveiller cette situation. Le Stade Rennais, où Terrier a laissé une excellente image, mais aussi le RC Lens, l’OL ou encore le LOSC pourraient également être attentifs à l’évolution du dossier si les conditions d’un départ venaient à s’assouplir. Si le Bayer Leverkusen ouvre réellement la porte à un transfert, Martin Terrier pourrait rapidement devenir l’un des noms les plus convoités du mercato en Ligue 1.