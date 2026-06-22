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FRANCE

OM Mercato : un ancien cador du LOSC qui brille en Premier League dans les valises de Genesio à Marseille ?

Par Bastien Aubert - 22 Juin 2026, 14:00
Yves Bissouma (Tottenham)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Si Bruno Genssio attend le passage devant la DNCG avant d’être officialisé sur le banc de l’OM, une piste alléchante surgit en Premier League. 

L’OM explore plusieurs pistes pour renforcer son milieu de terrain, et un nom bien connu de Ligue 1 refait surface. Dans sa volonté de bâtir un effectif plus solide et plus expérimenté, le club phocéen s’intéresserait de près à Yves Bissouma. Le milieu malien de 29 ans, passé par la Ligue 1 et désormais bien installé en Premier League, figure parmi les options étudiées par la direction sportive marseillaise pour ce mercato estival. Selon Lassana Camara, le joueur attire plusieurs convoitises, et Marseille n’est pas seul sur le dossier.

Bissouma, un profil apprécié à l’OM

Formé en partie en France et révélé dans l’Hexagone, Bissouma correspond à un profil recherché par l’OM : intensité, volume de jeu, capacité à jouer sous pression et expérience du très haut niveau. Son passage remarqué en Premier League a confirmé son adaptation à un rythme exigeant, ce qui en fait une cible crédible pour un club qui veut retrouver une place forte en Ligue 1 et en Europe. Le joueur estimé à 10 M€ sur Transfermarkt a notamment été associé par le passé à un travail de progression important sous les ordres de techniciens exigeants, ce qui renforce encore son attractivité pour un projet comme celui de Marseille.

Le dossier reste cependant loin d’être simple. Toujours selon la même source, plusieurs clubs sont déjà positionnés sur le milieu malien. Des formations anglaises, espagnoles mais aussi des clubs saoudiens surveillent de près sa situation. Ce niveau de concurrence pourrait rapidement faire monter les enchères, tant sur le plan salarial que sur les conditions de signature. Dans ce contexte, l’OM devra faire preuve de réactivité et de persuasion pour espérer avancer concrètement.

Un joueur libre, un dossier ouvert

La situation contractuelle de Bissouma joue néanmoins en faveur des clubs intéressés. Libre après la fin de son aventure avec Tottenham, le milieu de terrain est désormais disponible sans indemnité de transfert, ce qui ouvre la porte à de nombreuses opportunités. Pour l’OM, cette situation représente une occasion rare sur le marché, à condition de s’aligner sur les exigences salariales et de convaincre le joueur sur le projet sportif. Du côté de l’OM, la réflexion est claire : renforcer l’entrejeu avec des joueurs capables d’apporter immédiatement un impact physique et technique. Dans un secteur souvent clé pour les ambitions du club, l’arrivée d’un profil comme Bissouma serait un signal fort envoyé à la concurrence. 

Le club phocéen continue donc d’explorer plusieurs pistes, mais celle menant au milieu malien coche de nombreuses cases. À ce stade, aucune avancée concrète n’a été officialisée. Le joueur prend le temps d’étudier ses options, entre projets sportifs ambitieux en Europe et propositions financièrement plus attractives venues d’ailleurs. Mais une chose est sûre : le nom d’Yves Bissouma va continuer d’alimenter les discussions du mercato marseillais dans les prochaines semaines.

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