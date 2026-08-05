LOSC : c’est confirmé, Mbemba tourne déjà la page lilloise

Arrivé dans le Nord à l’été 2025, Chancel Mbemba quitte déjà le LOSC. Libre depuis la fin de son contrat, le défenseur congolais s’est engagé dans un nouveau projet loin de la Ligue 1.

Mbemba rejoint l’Arabie saoudite

Le Diriyah SC a officialisé ce mercredi 5 août la signature de Chancel Mbemba. Selon les informations du Petit Lillois, l’international congolais était libre depuis l’expiration de son contrat avec les Dogues.

À bientôt 32 ans, le natif de Kinshasa rejoint un club promu cette saison en Saudi Pro League. Après son arrivée au LOSC un an plus tôt, l’ancien Marseillais s’offre donc une nouvelle expérience à l’étranger.

Un objectif atteint avec le LOSC

Mbemba avait choisi Lille afin de retrouver du temps de jeu et de préparer la Coupe du monde 2026 avec la République démocratique du Congo, dont il est le capitaine. Le défenseur aux 111 sélections a disputé 21 rencontres sous le maillot lillois, pour un total de 1 657 minutes, dont huit apparitions sur la scène européenne.

Son passage dans le Nord lui a également permis d’aborder le Mondial dans de bonnes conditions. La RD Congo a atteint les seizièmes de finale de la compétition.

Le LOSC travaille aussi sur sa relève

Ce départ s’inscrit dans un été animé à Lille, également marqué par les sorties de Thomas Meunier et d’Aïssa Mandi. Dans l’entrejeu, les Dogues anticiperaient par ailleurs un éventuel départ d’Ayyoub Bouaddi avec une piste venue d’Espagne.

Jorge Cestero serait dans le viseur du LOSC. Le jeune Espagnol constituerait la piste privilégiée en cas de départ d’Ayyoub Bouaddi cet été. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2084935479464460528

Pour Mbemba, le chapitre lillois est désormais refermé. Le défenseur poursuit sa carrière au Moyen-Orient après avoir rempli l’objectif sportif fixé lors de sa venue au LOSC.