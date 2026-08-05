À LA UNE DU 5 AOûT 2026
[21:03]LOSC : c’est confirmé, Mbemba tourne déjà la page lilloise
[20:43]OM : les recrues frappent fort et envoient un premier signal
[20:01]ASSE : le dégraissage s’accélère, un nouveau départ se précise
[19:21]RC Lens : la défense s’impose comme le chantier brûlant de la fin du mercato
[19:01]PSG : Luis Enrique lance sa préparation avec un groupe très parisien
[18:57]OM : Un budget au niveau de Brest qui tend le mercato de Genesio !
[18:41]ASSE : les Verts officialisent un nouveau pari pour leur attaque
[18:21]ASSE : ses concurrents accélèrent leur mercato juste avant la reprise
[18:01]OL Mercato : la Premier League s’active autour de son meilleur buteur
[17:41]PSG : un détail va changer sur le nouveau maillot à Majorque

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

LOSC : c’est confirmé, Mbemba tourne déjà la page lilloise

Par Louis Chrestian - 5 Août 2026, 21:03
LOSC : c’est confirmé, Mbemba tourne déjà la page lilloise

Arrivé dans le Nord à l’été 2025, Chancel Mbemba quitte déjà le LOSC. Libre depuis la fin de son contrat, le défenseur congolais s’est engagé dans un nouveau projet loin de la Ligue 1.

Mbemba rejoint l’Arabie saoudite

Le Diriyah SC a officialisé ce mercredi 5 août la signature de Chancel Mbemba. Selon les informations du Petit Lillois, l’international congolais était libre depuis l’expiration de son contrat avec les Dogues.

À bientôt 32 ans, le natif de Kinshasa rejoint un club promu cette saison en Saudi Pro League. Après son arrivée au LOSC un an plus tôt, l’ancien Marseillais s’offre donc une nouvelle expérience à l’étranger.

Un objectif atteint avec le LOSC

Mbemba avait choisi Lille afin de retrouver du temps de jeu et de préparer la Coupe du monde 2026 avec la République démocratique du Congo, dont il est le capitaine. Le défenseur aux 111 sélections a disputé 21 rencontres sous le maillot lillois, pour un total de 1 657 minutes, dont huit apparitions sur la scène européenne.

Son passage dans le Nord lui a également permis d’aborder le Mondial dans de bonnes conditions. La RD Congo a atteint les seizièmes de finale de la compétition.

Le LOSC travaille aussi sur sa relève

Ce départ s’inscrit dans un été animé à Lille, également marqué par les sorties de Thomas Meunier et d’Aïssa Mandi. Dans l’entrejeu, les Dogues anticiperaient par ailleurs un éventuel départ d’Ayyoub Bouaddi avec une piste venue d’Espagne.

Pour Mbemba, le chapitre lillois est désormais refermé. Le défenseur poursuit sa carrière au Moyen-Orient après avoir rempli l’objectif sportif fixé lors de sa venue au LOSC.

LOSC

Actu foot LOSC : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos LOSC : toutes les infos foot