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OM : les recrues frappent fort et envoient un premier signal

Par Louis Chrestian - 5 Août 2026, 20:43
OM : les recrues frappent fort et envoient un premier signal

L’OM a dominé Al Shahaniya (3-0) ce mercredi lors d’un match amical disputé pendant son stage aux Pays-Bas. Igor Paixão, Himad Abdelli et Quinten Timber ont trouvé le chemin des filets, confirmant les premiers effets du recrutement marseillais.

Paixão débloque son compteur

Roberto De Zerbi avait choisi d’aligner une équipe mêlant cadres, recrues et jeunes éléments au coup d’envoi. Jeffrey de Lange gardait le but derrière Leonardo Balerdi, tandis que Pierre-Emile Hojbjerg, Angel Gomes, Neal Maupay et Igor Paixão figuraient également dans le onze de départ.

La recrue brésilienne s’est rapidement mise en évidence en ouvrant le score. Une première réalisation symbolique sous ses nouvelles couleurs pour l’ailier né à Macapá, dont la valeur marchande est estimée à 35 M€. Après une forte progression au Feyenoord, le dossier Paixão avait constitué l’un des gros enjeux du mercato phocéen.

Abdelli et Timber valident le large succès

L’OM a largement fait tourner au fil de la rencontre. Geronimo Rulli a laissé sa place à Vermot, alors que Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Amine Harit, Amine Gouiri, Himad Abdelli et Quinten Timber ont notamment obtenu du temps de jeu.

Les changements n’ont pas cassé le rythme marseillais. Abdelli a doublé la mise avant que Timber ne scelle la victoire, comme le rapporte également Foot01. Deux buts qui donnent encore un peu plus de relief aux débuts d’Abdelli à Marseille et à ceux du milieu néerlandais.

De Zerbi peut déjà tirer quelques enseignements

Sans donner une importance excessive à un rendez-vous de préparation, ce succès permet à Roberto De Zerbi de distribuer les minutes et de tester plusieurs associations. La présence de Timber, Abdelli et Paixão parmi les buteurs constitue surtout une bonne nouvelle pour la direction phocéenne.

Après l’arrivée officielle de Timber, les nouveaux visages commencent ainsi à prendre leurs marques. L’OM poursuit sa montée en puissance avec une victoire nette, trois buteurs différents et aucun but encaissé.

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