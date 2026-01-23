À LA UNE DU 23 JAN 2026
[12:28]PSG Mercato : l’espoir renaît dans le dossier Upamecano
[12:04]ASSE Mercato : un départ attendu en passe d’être acté
[11:30]Revue de presse : le Paris FC va encore se servir en Premier League, gros coup dur au LOSC, Diouf évoque la CAN 2025
[11:15]OM Mercato : c’est officiel pour Timber !
[10:50]ASSE Mercato : un ancien Rémois décrit la recrue idéale pour Horneland
[10:32]PSG : le groupe pour Auxerre avec 4 absences confirmées
[10:18]Real Madrid : Mourinho détruit Arbeloa… pour mieux se placer ?
[09:57]Stade Rennais Mercato : l’Arabie Saoudite ne lâche pas Meïté, le SRFC prépare une riposte
[09:27]OM Mercato : la vente de Greenwood flinguée par une clause secrète ?
[09:13]FC Barcelone Mercato : l’Atlético a fixé le prix d’Alvarez, il est délirant !
OM Mercato : c’est officiel pour Timber !

Par Raphaël Nouet - 23 Jan 2026, 11:15
💬 Commenter
Quinten Timber lors d'un échauffement avec le Feyenoord.
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

L’OM vient d’officialiser le recrutement du milieu de terrain néerlandais Quinten Timber (24 ans) en provenance du Feyenoord Rotterdam.

Arrivé mercredi à Marseille, où il a assisté le soir à OM-Liverpool (0-3) en Champions League, Quinten Timber a passé sa visite médicale hier jeudi et est officiellement olympien depuis quelques minutes. Le club provençal a publié un communiqué sur les réseaux sociaux pour annoncer que le milieu de terrain de 24 ans s’était engagé pour quatre ans et demi, soit jusqu’en 2030. L’OM a versé une indemnité de 4,5 M€ au Feyenoord Rotterdam pour le recruter.

Il devrait être prêt pour Lens

Comme expliqué au moment de les négociations ont fuité dans les médias, il s’agit d’un gros coup des dirigeants marseillais. En effet, Timber vaut aux alentours de 25 M€, selon Transfermarkt. Mais l’imminence de la fin de son contrat avec le Feyenoord (en juin) ainsi que sa mise à l’écart en raison de mauvaises relations avec son entraîneur, Robin van Persie, ont permis ce gros coups. Présents à Marseille mercredi, son ancien entraîneur Arne Slot et son coéquipier en sélection Virgil van Dijk n’ont dit que du bien de lui, assurant qu’en plus d’être un milieu très talentueux, il s’agissait d’une bonne personne, à l’état d’esprit exemplaire. Une façon de tacler van Persie, qui a justement écarté Timber car il estimait qu’il ne donnait pas assez…

Roberto De Zerbi devrait pouvoir compter sur Quentin Timber dès le match de Lens samedi. Il sera opérationnel tout de suite car même s’il a été sorti du onze par van Persie lors du dernier match d’Eredivisie, il était tout le temps titulaire auparavant.

