Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

L’OM vient d’officialiser le recrutement du milieu de terrain néerlandais Quinten Timber (24 ans) en provenance du Feyenoord Rotterdam.

Arrivé mercredi à Marseille, où il a assisté le soir à OM-Liverpool (0-3) en Champions League, Quinten Timber a passé sa visite médicale hier jeudi et est officiellement olympien depuis quelques minutes. Le club provençal a publié un communiqué sur les réseaux sociaux pour annoncer que le milieu de terrain de 24 ans s’était engagé pour quatre ans et demi, soit jusqu’en 2030. L’OM a versé une indemnité de 4,5 M€ au Feyenoord Rotterdam pour le recruter.

Il devrait être prêt pour Lens

Comme expliqué au moment de les négociations ont fuité dans les médias, il s’agit d’un gros coup des dirigeants marseillais. En effet, Timber vaut aux alentours de 25 M€, selon Transfermarkt. Mais l’imminence de la fin de son contrat avec le Feyenoord (en juin) ainsi que sa mise à l’écart en raison de mauvaises relations avec son entraîneur, Robin van Persie, ont permis ce gros coups. Présents à Marseille mercredi, son ancien entraîneur Arne Slot et son coéquipier en sélection Virgil van Dijk n’ont dit que du bien de lui, assurant qu’en plus d’être un milieu très talentueux, il s’agissait d’une bonne personne, à l’état d’esprit exemplaire. Une façon de tacler van Persie, qui a justement écarté Timber car il estimait qu’il ne donnait pas assez…

Roberto De Zerbi devrait pouvoir compter sur Quentin Timber dès le match de Lens samedi. Il sera opérationnel tout de suite car même s’il a été sorti du onze par van Persie lors du dernier match d’Eredivisie, il était tout le temps titulaire auparavant.